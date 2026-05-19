Anna Spjuth ny vd på BWH Hotels Skandinavien

Anna Spjuth blir ny vd på BWH Hotels Skandinavien, som representerar 230 hotell i Sverige, Norge och Damark.

Hon kommer närmast från det egna bolaget AM Consultancy och har dessförinnan haft seniora positioner inom både Strawberry och Scandic Hotels. Hon har även legat bakom utvecklingen av varumärken som At Six, Hobo och TAK.

I sin nya roll som vd ska Anna Spjuth vidareutveckla BWH Hotels Skandinaviens kommersiella erbjudande och driva nästa fas av tillväxt och utveckling.

– Anna förstår både den enskilda hotellägarens verklighet och de kommersiella system som skapar konkurrenskraft. Det gör henne till rätt person att leda BWH Hotels in i nästa kapitel, säger Reshi Chibba, ordförande för BWH Hotels Skandinaviens styrelse, i en kommentar.

Anna Spjuth tillträder rollen som vd på BWH Hotels Skandinavien den 10 augusti 2026.