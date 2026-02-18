Ann-Sofie Lindroth lämnar CFO-rollen på Nyfosa

Nyfosas CFO Ann-Sofie Lindroth har beslutat att lämna sin tjänst i bolaget. Hon kommer att kvarstå i sin roll fram till juli 2026.

Ann-Sofie Lindroth har varit CFO i Nyfosa sedan 2018 och lämnar bolaget på egen begäran för nya utmaningar. En rekryteringsprocess kommer att påbörjas omgående.

– Jag vill rikta ett stort tack till Ann-Sofie för värdefulla insatser för Nyfosa under hennes tid i bolaget. Ann-Sofie har varit en viktig del under Nyfosas uppbyggnad och utveckling sedan starten 2018. Jag önskar henne all lycka till i framtiden, säger Carl-Johan Hugner, vd för Nyfosa.

– Efter mer än 13 år på Nyfosa och Hemfosa är det dags för mig att söka nya vägar. Det har varit en väldigt spännande och utvecklande resa, tillsammans med många engagerade kollegor. Jag är stolt över det vi åstadkommit och ser fram emot att följa Nyfosas fortsatta utveckling, säger Ann-Sofie Lindroth.