Anja Norman ny chef för Bygg & Teknik på Stockholmshem

Stockholmshem har utsett Anja Norman till ny avdelningschef för Bygg & Teknik. Anja har under de senaste månaderna haft rollen som tillförordnad chef för avdelningen och tillträder nu tjänsten permanent.

– Vi har genomfört en gedigen rekryteringsprocess med hjälp av extern rekryterare och search för att identifiera de starkaste kandidaterna på marknaden. Efter noggrann urvalsprocess med tester och intervjuer stod det klart att Anja var den bästa kandidaten. Med hennes gedigna erfarenhet, strategiska förmåga och goda ledarförmåga är hon ett värdefullt tillskott till vår ledningsgrupp, säger Åsa Wigfeldt, vd på Stockholmshem.

Anja Norman har arbetat på Stockholmshem i sju år, först som chef för Nybyggnad och därefter som chef för Stadsutveckling & Nybyggnad. Hon har en lång bakgrund inom bostads- och stadsutveckling med ledande roller på bland annat Bonava, Familjebostäder, Riksbyggen och Einar Mattsson.

– Jag är väldigt glad och stolt över förtroendet. Rollen känns helt rätt för mig och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla Stockholmshems bygg- och teknikverksamhet, säger Anja Norman.

Avdelningen Bygg & Teknik ansvarar för företagets ny- och ombyggnationer, större underhållsarbete samt teknisk expertis inom fastighetsförvaltning, exempelvis energi, låssystem, hiss, el och vvs. På Bygg & Teknik finns cirka 100 medarbetare.