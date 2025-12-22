Anguli köper för 138 mkr i Trollhättan

Offensiva Anguli Fastigheter förvärvar tre industrifastigheter på Kardanvägen i Trollhättan från kommunala Kraftstaden Fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 138 miljoner kronor. Affären innebär att Anguli Fastigheter etablerar sig i Trollhättan.

Catella var rådgivare till säljaren.

För Anguli Fastigheter, med säte i Lidköping, innebär förvärvet ett viktigt steg i bolagets fortsatta expansion i Västra Götaland. Genom affären stärker bolaget sin närvaro i trestadsområdet.

Fastigheterna som Anguli nu förvärvar är fullt uthyrda och rymmer i dag verksamheter som Mimsafe, Westcoast Windows och Ultramare.

– Trollhättan har ett strategiskt läge, en stark industriell tradition och ett tydligt framtidsfokus hos både näringsliv och kommun. Det är en miljö där vi känner oss hemma och ser goda möjligheter att långsiktigt förvalta och utveckla fastigheterna tillsammans med hyresgästerna, säger Linus Lindgren, Anguli Fastigheter.

Anguli Fastigheter startades i Lidköping för snart fyra år sedan och är en renodlad fastighetskoncern som förvärvar och förädlar högavkastande kommersiella fastigheter med tillväxtpotential inom lätt industri, lager och logistik i södra Sverige.

För Kraftstaden är affären viktig för att kunna konsolidera verksamheten, stärka den finansiella ställningen och öka andelen eget kapital inför kommande investeringar.

– Affären gör oss mindre räntekänsliga, stärker vår självfinansieringsgrad och ger oss bättre förutsättningar att genomföra strategiska utvecklingsprojekt, säger Stefan Jansson, vd för Kraftstaden Trollhättans Fastighetsbolag.

Kraftstaden har under senare tid genomfört stora investeringar i Prosper Park i Stallbacka industriområde samt i Trollhättans nya stadsdel Vårvik, där lokaler för näringsliv och bostäder utvecklas parallellt.

