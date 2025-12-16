Andreas Wik lämnar Neobo – ny chef vid AL

Andreas Wik tillträder rollen som ny affärsområdeschef Fastighet hos Atrium Ljungberg och tar plats i bolagets ledningsgrupp. Han kommer närmast från rollen som fastighetschef för Neobo.

Andreas Wik, fastighetschef Atrium Ljungberg.
Andreas Wik har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen med ledande roller hos flera stora aktörer. Han kommer närmast från Neobo där han som fastighetschef ansvarade för ett bestånd om cirka 700.000 kvm och en organisation med cirka 75 medarbetare.

Dessförinnan har han arbetat i ledande roller hos NCC Property Development och Castellum och haft nyckelpositioner på Besqab, bland annat som Affärsutvecklingschef och Chef för Projektutveckling och Förvaltning. Andreas har även internationell erfarenhet som Head of Asset Management Europe på Artmax Property.

– Jag är mycket glad över att Andreas har tackat ja till rollen som affärsområdeschef Fastighet hos oss på Atrium Ljungberg. Med sin gedigna erfarenhet från branschen och djupa kunskap kommer han att stärka vårt affärsområde med både strategiskt tänkande och operativt driv. Andreas har ett ledarskap som präglas av engagemang och tydlighet, och jag ser fram emot hur hans kompetens och värderingar – som ligger helt i linje med våra egna – kommer att bidra till vår fortsatta utveckling, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Uppdraget som affärsområdeschef Fastighet innebär ett övergripande ansvar för att operativt och strategiskt driva förvaltningsaffären inom Atrium Ljungberg. Affärsområdeschefen leder organisationen, utvecklar och moderniserar fastighetsbeståndet med fokus på ökad kundnöjdhet, hållbarhet, lönsamhet och värdeskapande. Andreas Wik kommer att ingå i bolagsledningen och tillträder sin tjänst senast i juni 2026.

– Det känns fantastiskt roligt att få ansluta till Atrium Ljungberg. Kombinationen av starka värderingar, långsiktiga ägare och ett fastighetsbestånd i några av landets mest spännande stadsdelar gör bolaget unikt. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet och bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Andreas Wik.

Atrium Ljungbergs bolagsledning består efter rekryteringen av: Annica Ånäs, vd, Anna Jepson, cfo, Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Angela Berg, affärsområdeschef Projekt, Helena Martini, HR-chef, Erik Skalin, affärsområdeschef Leasing samt Andreas Wik, affärsområdeschef Fastighet. Vd Annica Ånäs kommer att fungera som tillförordnad affärsområdeschef Fastighet tills dess att Andreas Wik tillträder sin tjänst.

