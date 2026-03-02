Anders Oscarsson ny ordförande i Klövern

Anders Oscarsson har valts till ny styrelseordförande i Klövern. Nya ledamöter blir också Stefan Dahlbo, Thirza Hamrin och Charlotte Hybinette

Klöverns styrelse har valt Anders Oscarsson till ny styrelseordförande. På stämman valdes även Stefan Dahlbo, Thirza Hamrin och Charlotte Hybinette som nya styrelseledamöter.

Tidigare styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kvarstår som styrelseledamöter, vilket innebär att styrelsen efter nyvalet består av:

Anders Oscarsson (ordf)

Joakim Alm

Rickard Dahlberg

Stefan Dahlbo

Patrik Essehorn

Thirza Hamrin

Charlotte Hybinette

Petri Valkama

Sebastian Vallgårda

Styrelsesuppleanter: Patrick Lilius och Anna Magnusson

Arbetet med att stärka och komplettera styrelsen med ytterligare och oberoende kompetens ligger i linje med bolagets fortsatta utvecklingsresa.

– Vi välkomnar Anders, Stefan, Thirza och Charlotte till styrelsen. Deras gedigna erfarenhet inom fastighet och finans kommer att vara värdefull för bolagets fortsatta tillväxt och bidra med nya strategiska perspektiv, säger Petri Valkama, vice CIO och partner på Urban Partners.

Anders Oscarsson, född 1964, har länge varit en central kraft inom svensk kapitalförvaltning. Anders är ordförande för Institutionella Ägares Förening och har haft flera ledande roller på AMF sedan 2009, inklusive vd för AMF Fonder och senast som aktiechef och chef för ägarstyrning. Tidigare har Anders varit aktiechef på både SEB Wealth Management och Nordea. Anders är under våren föreslagen som styrelseledamot till Lifco och Hjärt- och Lungfonden.

Stefan Dahlbo, född 1959, har varit vd för Fabege mellan 2019–2025. Stefan har en lång karriär inom finans- och fastighetssektorn med ledande roller i bland annat Investment AB Öresund och Byggmästare Anders J Ahlström där han idag även sitter i styrelsen.

Thirza Hamrin, född 1981, är CFO på Belnord Capital. Thirza har tidigare varit CFO och ESG-chef på Litorina, VD och CFO på Swedish Hospital Partners samt nordisk CFO och COO på CBRE Global Investors.

Charlotte Hybinette, född 1973, är idag styrelseordförande på Vendus samt styrelseledamot på SBF och Bellman Group. Tidigare styrelseuppdrag har varit för Platzer Fastigheter och Norion Bank. Charlotte har även erfarenhet från ledande roller i Specialfastigheter Sverige.