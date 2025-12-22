Anders Hedström blir ny VD för HSB Norr

Vid årsskiftet tillträder Anders Hedström som VD för HSB Norr efter att ha varit tillförordnad sedan tidigare i höst.

Hedström har varit anställd som CFO sedan 2012 och utsågs till vice vd 2018. I oktober 2025 tillträdde han som tillförordnad vd.

HSB Norrs styrelseordförande Erica Lundgren berättar;

– Styrelsen är helt enig i att Anders är rätt person att leda HSB Norr framåt. Under hösten har han visat ett starkt engagemang och ett tydligt ledarskap genom sitt arbete i både styrelse och ledning, där han tillsammans med andra lagt grunden för vår fortsatta riktning och våra prioriteringar. Med sin långa erfarenhet, sin kompetens och det stora förtroende han har bland både medarbetare och inom hela HSB, känner vi trygghet i att Anders – tillsammans med ledningen och alla medarbetare – kommer att fortsätta utveckla HSB Norr i rätt riktning.

Anders Hedström:

– Det känns fint att få förtroende att fortsätta ett inspirerande och samtidigt utmanande uppdrag. Efter många år inom HSB Norr känner jag mig trygg med verksamheten och känner mina medarbetare väl. Omvärldsförutsättningarna är utmanande i dagsläget, inte minst vad gäller möjligheten till nyproduktion av bostäder, samtidigt som konkurrensläget hårdnar. Nu gäller fullt kundfokus, och det är då vi kan göra faktisk skillnad genom att vara nära våra kunder. Ser fram emot vad vi kan åstadkomma framöver.