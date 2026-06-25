Anders Bodin hyr ut 470 kvm på Alviks torg

JLL har varit rådgivare till Anders Bodin Fastigheter.

Kontoret är beläget på Gustavslundsvägen 12, mitt i Alviks knutpunkt. Lokalen ingår i ett koncept där ytor i förväg har renoverats och anpassats för att kunna erbjuda snabbt tillträde. Tack vare detta kan Prolegia Research flytta in redan den 17 augusti 2026. Avtalet löper på 5 år och 5 månader.

– Vi är glada över att ha landat i en ny långsiktig lösning på Alviks Torg. Den moderna och nyrenoverade kontorslokalen ger oss bättre förutsättningar att arbeta effektivt i vardagen och samtidigt utrymme att fortsätta utveckla verksamheten framåt, säger Janis Krabu, vd på Prolegia Research.

– Vi gläds åt det fortsatt starka intresset för Alviks Torg och är mycket glada och stolta över att få hälsa Prolegia Research varmt välkomna till oss och till Alviks Torg, säger Kristina Nirvin, marknadschef på Anders Bodin Fastigheter.

Prolegia Research är ett svenskt säkerhetsföretag specialiserat på bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar.

– Det är alltid glädjande när vi så snabbt ser att ett koncept fungerar och skapar värde för hyresgästerna. För närvarande ser vi ett stort intresse för Alviks Torg, säger Philip Segenäs, leasing director på JLL Sverige.