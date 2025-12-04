AMF växer med två platsutvecklare

AMF Fastigheter stärker sitt arbete med platsutveckling genom att rekrytera två specialister – Natalie Aranda och Johanna Mähler. Den nya rollen markerar nästa steg i bolagets tradition med att utveckla staden, att se varje plats som mer än bara kvadratmeter och skapa miljöer där människor vill vara – inte av vana, utan av lust.

Under det senaste året har arbetet med platsutveckling fördjupats och konkretiserats i AMF Fastigheters stadslivsfilosofi – ett vägledande ramverk rotat i forskning och byggt på övertygelsen att hållbara städer skapas där människor trivs, företag växer och livet får ta plats. Syftet är att skapa en gemensam riktning för hur bolaget utvecklar stadens rum. Här får platsutvecklarna en nyckelroll med att säkra att visionen om attraktiva, hållbara och livfulla platser blir verklighet, och dessutom stärker affären på lång sikt.

– Att utveckla platser där människor vill vara har alltid varit en del av bolagets DNA – att se potentialen och omvandla bortglömda områden till levande miljöer som får stadslivet att växa, människor att mötas och idéer att ta form. Det är ett arbete som ständigt utvecklas, och med platsutvecklare i teamet höjer vi nu ribban ytterligare, säger Johan Lindskog, stads- och projektutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Natalie Aranda har tidigare varit projektchef på AMF Fastigheter och har bland annat arbetat med utvecklingen av Marievik. Hon har även erfarenhet från Atrium Ljungberg, där hon arbetade med stadsutveckling i komplexa miljöer. I sin nya roll kommer Natalie att fortsätta fokusera på platsutvecklingen i Marievik – ett område där AMF Fastigheter driver en långsiktig stadsomvandling med fokus på arbetsliv, stadsliv och vattenliv.

– En stad ska inte bara byggas – den ska kännas. Vår roll är att ge plats åt kultur, småskalighet och nya röster, även när det kräver att vi tänker bortom traditionella affärsmodeller. En välmående stad kräver modiga strategier där vi vågar prioritera värden som bygger långsiktig attraktionskraft, säger Natalie Aranda.

Johanna Mähler har lång erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på människan, kunden och erbjudandet. Hon har haft roller inom affärsutveckling och uthyrning, bland annat på Fastighetsägarna Service och Skandia Fastigheter. På AMF Fastigheter kommer hon främst att arbeta med utvecklingen av Göta Ark vid Medborgarplatsen och Tobakskvarteret vid Mariatorget – två platser med olika karaktär men stor potential på Södermalm.

– Den fysiska fastigheten är bara början – det är innehållet, människorna och aktiviteterna som ger platsen liv och mening. Vårt uppdrag är att vara lyhörda, ta vara på initiativ och bygga vidare på platsens historia. Genom att vara öppna för förändring och lärande skapar vi platser som kan håller över tid, säger Johanna Mähler.