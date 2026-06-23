Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning
Mycket står på spel i Stockholms CBD.
Mycket står på spel i Stockholms CBD.
Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.
”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”
Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.
Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.
Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.
Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.
130 bostäder där många får havsutsikt.
Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.
FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.
Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.
1930-talshus i vattennära läge.
Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.
Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.
”Det finns ett problem i byggbranschen som sällan diskuteras öppet.”