Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Mycket står på spel i Stockholms CBD.

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Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:04

Revelop köper tio hotell

Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.

Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”

Bostadsbrist – men ingen vill flytta in

Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.

Hon blir vd vid Liljewall

Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.

Stenvalvet köper från Samfori

Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.

Realy Bostad köper byggrätter från Storsala

Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.

Tornstaden säljer projekt till Klövern

130 bostäder där många får havsutsikt.

PwC utökar till 16 000 kvm hos Slussgården

Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.

Vågat schackdrag för 8 000 kvm vid Norrmalmstorg

FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.

Utreder flytt till Odenplan

Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.

Köper på Kungsholmen för 72 000 kr/kvm

1930-talshus i vattennära läge.

Art-Invest förvärvar i Barkarby

Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Barings, Innovation Properties, Tumba, Tuna torg

Köper 240 bostäder i Tumba

Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.

Prisma shoppar vidare i Finland – affär för 210 mkr

Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.
Krönika: Ola Serneke

Dolda rabatter – en nota för skattebetalarna

”Det finns ett problem i byggbranschen som sällan diskuteras öppet.”

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