AMF förlängt i 10 år med Sundbybergs stad

Då flyttar tjänstemännen och politikerna åter in i fastigheten Fröfjärden 7 efter att varit evakuerade till ett grannhus som även det ägs av AMF Fastigheter. Under tiden har stadshuset renoverats, anpassats för nya arbetssätt, fått en bättre planlösning och dessutom har en innergård glasats in.

Sundbybergs kommun flyttade till den aktuella fastigheten i början 2014 när man lämnade Rissne för det nya läget som har en mer geografisk mittpunkt i kommunen.

AMF Fastigheter håller nu även på med uthyrningarbetet i ”evakueringsfastigheten” Fröfjärden 6, om 5.700 kvm lokaler, som stått tom sedan Migrationsverket flyttade ut.

Tidigare var Ericsson hyresgäst i både Fröfjärden 6 och 7.

AMF Fastigheter sålde sommaren 2021 en fastighet i området, Fröfjärden 3 (som ligger längs Enköpingsvägen), till Arctic för 740 miljoner kronor.

AMF Fastigheter förvärvade ursprungligen de tre fastigheterna sommaren 2004 från Skanska.

Närområdet i Hallonbergen har fått ett stort lyft de senaste åren, inte minst efter Wallenstams stora investeringar i Umami Park-projektet söderut. Västerut har en Coop- och Systembolagetfastighet byggts och som numera ägs av SPP. Österut, mot Ursviksvägen, har Skanska sedan flera decennier haft planer för Sundby Park, där planerna växlat mellan stora volymer kontor och bostäder. Enligt det senaste förslaget är det en övervägande del bostäder som planeras. Fortsatt är det dock endast en stor grop på platsen.