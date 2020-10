Amasten avser att i huvudsak utveckla hyresrättprojekt genom Riki-konceptet och bedömer att cirka 2.000 hyresrätter från SSM:s projektportfölj kan utvecklas för egen långsiktig förvaltning. Byggrätter i SSM som inte lämpar sig att konverteras till hyresrättsprojekt kan komma att genomföras som bostadsrättsprojekt alternativt avyttras före byggstart.

Vidare bedömer Amasten att en sammanslagning kommer att realisera synergier om cirka 60 miljoner kronor per år. Finansiella synergier bedöms uppgå till cirka 20 miljoner kronor per år och operationella synergier bedöms långsiktigt uppgå till cirka 40 miljoner kronor per år. De finansiella synergierna förväntas uppnås genom att refinansiera SSM:s räntebärande skulder, som uppgick till cirka 370 miljoner kronor per 30 juni 2020, med nya banklån. Amasten har säkrat nödvändig finansiering för att refinansiera dessa skulder. Av SSM:s räntebärande skulder om cirka 370 miljoner kronor per 30 juni 2020 avser cirka 275 miljoner kronor ett obligationslån som förfaller i maj 2022 och löper med en kupongränta om STIBOR + 8 procent. Därtill förväntas SSM:s likviditetssituation avsevärt förbättras då nuvarande obligationslån kräver en amortering om cirka 75 miljoner kronor per halvår. SSM har under det senaste året jobbat aktivt med att försöka förbättra sin finansiering och amorterade cirka 92 miljoner kronor i samband med bolagets företrädesemission om cirka 157 miljoner kronor i april 2020, i vilken Amasten tecknade sin andel. En sammanslagning av bolagen skapar förutsättningar för att uppnå en stabil och långsiktig finansieringssituation.