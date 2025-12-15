Amanda Tevell tillträder som vd för Hultström Group

Styrelsen för Hultström Group har utsett Amanda Tevell som vd för Hifab och det noterade moderbolaget Hultström Group med tillträde den 12 januari 2026.

Amanda Tevell är idag vice koncernchef och har, utöver sin roll som vd för Hifab Advisory sedan november 2022, lett koncernens arbete inom strategi och hållbarhet. Hon har lång erfarenhet inom samhällsbyggnad och de senaste tio åren har hon i olika roller fokuserat på branschens omställning och de affärsmässiga effekterna.

Nuvarande vd Nicke Rydgren har sagt upp sin anställning för en roll utanför bolaget och kommer medverka till en smidig överlämning.

– Med Amanda får vi en kund- och marknadsorienterad vd som både varit med och genomfört bolagets turnaround och varit högst delaktig i att utforma vår nya strategiska riktning med Hultström Group. Genom denna övergång säkerställer vi kontinuitet och stärker vårt fokus på att skapa synergier kring Hifabs erbjudande inom strategi, projekt och teknisk utveckling samtidigt som vi också fortsätter vår utvecklingsresa med Hultström, säger Petter Stillström, ordförande i Hultström Group.

– Jag är stolt över det här uppdraget och ser fram emot att få leda bolaget vidare tillsammans med alla medarbetare och kunder. Mitt fokus kommer vara att fortsätta bygga vår förmåga att vara kundens rådgivare och leda i den förändring vi ser på marknaden, säger Amanda Tevell, vice koncernchef och tillträdande vd.

– Som ordförande vill jag tacka Nicke för hans betydande insatser som vd under de här snart fyra åren. Bolaget har under perioden genomgått en finansiell vändning och tagit en stark position på marknaden, säger Petter Stillström.