Älvsjöstaden klart efter 10 år

Ericssons tidigare industriområde Älvsjöstaden vid det gamla Kabelverket har omvandlats till en levande stadsdel med närmare 2 300 nya bostäder, skolor, förskolor, idrottsanläggningar, parker och mötesplatser. Nu invigs området.

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Då: Ericssons tidigare industriområde.

Nu: Stadsdel med närmare 2 300 nya bostäder, skolor, förskolor, idrottsanläggningar, parker och mötesplatser.

13 juni står Älvsjöstaden färdigt efter tio års utveckling.

– Älvsjöstaden visar vad långsiktig stadsutveckling kan åstadkomma, säger Håkan Siggelin, chef för projektutvecklingsavdelningen på Familjebostäder, och tillägger:

– Det mest värdefulla med Älvsjöstaden är egentligen inte husen, utan livet som har vuxit fram mellan dem. Med lekande barn, grannar som möts i parkerna och människor som gör platsen till sin.

Parken Ekbacken, som nu öppnar för allmänheten, har utvecklats med fokus på biologisk mångfald. Befintliga ekar har bevarats, fågelholkar och mulmholkar för insekter har satts upp och delar av området sköts som ängsmark för att gynna pollinatörer.

Fakta om Älvsjöstaden

• Cirka 2 300 nya bostäder har byggts i området.

• Familjebostäder har uppfört 975 bostäder.

• Projektet är Familjebostäders största stadsutvecklingsprojekt hittills.

• Området har kompletterats med skolor, förskolor, idrottshallar, bollplaner, parker och lekplatser.

• Flera byggnader i området har varit nominerade till Årets Stockholmsbyggnad.

• Områdets arkitektur knyter an till platsens industrihistoria genom omfattande användning av tegel.