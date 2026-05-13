Altra utser Ida Fransson till ny CFO

Altra Fastigheter (tidigare Nyfosa) har utsett Ida Fransson till ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Hon tillträder tjänsten senast den 16 november 2026.

Fransson ersätter Ann-Sofie Lindroth som istället tagit ett jobb som CFO på Cibus – där Altra/Nyfosas tidigare vd Stina Lindh Hök är vd.

Ida Fransson kommer närmast från NCC, där hon de senaste åren har arbetat som Head of Finance för affärsområdet Building Sweden med övergripande ansvar för finansiell rapportering och verksamhetsstyrning. Dessförinnan arbetade hon som Head of Client and Asset Management på Nordisk Renting samt Head of Group Business Control vid NCC. Tidigare erfarenheter omfattar även roller som CFO på Pareto Business Management AB samt auktoriserad revisor på PwC. Ida Fransson är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en masterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiell analys.

Som tidigare kommunicerats lämnar bolagets nuvarande CFO, Ann-Sofie Lindroth, sin befattning den 11 juli 2026. En tillförordnad CFO kommer att utses under en övergångsperiod fram till dess att Ida Fransson tillträder sin tjänst.

“Med gedigen erfarenhet inom redovisning och ekonomistyrning samt med en stark affärsförståelse kommer Ida att spela en central roll i Altra Fastigheters fortsatta utveckling. Kombinationen av strategisk höjd, stark operativ genomförandeförmåga och dokumenterad erfarenhet av att utveckla affärsnära finansiell styrning i komplexa organisationer gör henne till ett värdefullt tillskott till Altra. Jag ser mycket fram emot att välkomna Ida till bolaget”, säger Carl-Johan Hugner, VD för Altra Fastigheter.

”Jag ser mycket fram emot att bli en del av Altra Fastigheter. Bolaget kombinerar ett tydligt affärsfokus med hög förändringstakt, vilket skapar goda förutsättningar att vidareutveckla den finansiella styrningen som ett nära stöd till affären. Jag ser fram emot att tillsammans med organisationen bidra till nästa fas i bolagets utveckling”, säger Ida Fransson, tillträdande CFO för Altra Fastigheter.