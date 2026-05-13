Altra utser Ida Fransson till ny CFO

Altra Fastigheter (tidigare Nyfosa) har utsett Ida Fransson till ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Hon tillträder tjänsten senast den 16 november 2026.

Annons

Läs även

Fransson ersätter Ann-Sofie Lindroth som istället tagit ett jobb som CFO på Cibus – där Altra/Nyfosas tidigare vd Stina Lindh Hök är vd.

Ida Fransson kommer närmast från NCC, där hon de senaste åren har arbetat som Head of Finance för affärsområdet Building Sweden med övergripande ansvar för finansiell rapportering och verksamhetsstyrning. Dessförinnan arbetade hon som Head of Client and Asset Management på Nordisk Renting samt Head of Group Business Control vid NCC. Tidigare erfarenheter omfattar även roller som CFO på Pareto Business Management AB samt auktoriserad revisor på PwC. Ida Fransson är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en masterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiell analys.

Som tidigare kommunicerats lämnar bolagets nuvarande CFO, Ann-Sofie Lindroth, sin befattning den 11 juli 2026. En tillförordnad CFO kommer att utses under en övergångsperiod fram till dess att Ida Fransson tillträder sin tjänst.

“Med gedigen erfarenhet inom redovisning och ekonomistyrning samt med en stark affärsförståelse kommer Ida att spela en central roll i Altra Fastigheters fortsatta utveckling. Kombinationen av strategisk höjd, stark operativ genomförandeförmåga och dokumenterad erfarenhet av att utveckla affärsnära finansiell styrning i komplexa organisationer gör henne till ett värdefullt tillskott till Altra. Jag ser mycket fram emot att välkomna Ida till bolaget”, säger Carl-Johan Hugner, VD för Altra Fastigheter.

”Jag ser mycket fram emot att bli en del av Altra Fastigheter. Bolaget kombinerar ett tydligt affärsfokus med hög förändringstakt, vilket skapar goda förutsättningar att vidareutveckla den finansiella styrningen som ett nära stöd till affären. Jag ser fram emot att tillsammans med organisationen bidra till nästa fas i bolagets utveckling”, säger Ida Fransson, tillträdande CFO för Altra Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:12

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Beslutet kan dock vara en liten framgång för fastighets-vd:n. FV berättar det senaste.

Storsala köper fastighet i Västerort med stor byggrätt

Finns potential för bostadsutveckling.

Unikt townhouse i Lärkstaden till salu

1 500 kvm mitt i Stockholm. Kändisarkitekt utvecklat. Projektet tickar nog merparten av boxarna.

800 kontorshus i centrala London döms ut

Riskerar att bli omöjlig att hyra ut.

Oljefonden vill sälja miljardkåk på Oxford Street

Kommunalt bolag vill sälja fyra centrala fastigheter

Totalt uthyrningsbar lokalyta är cirka 20 000 kvm.

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag. Högaktuellt seminarium stundar.

Klövern köper i Slakthusområdet för 300 mkr

Ska bygga 150 bostadsrätter. Säljaren har ägt fastigheten sedan 1980.

SBF i partnerskap med BauMont värt upp till 6 mdr

Initialt förväntas investeringar motsvarande två miljarder kronor genomföras.

Bakslag för plan att bygga ut hotell på Östermalm

Vill utöka med nästan 50 rum.

CapMan säljer ”helikopterhuset” i Västberga

Fullt uthyrd på långt kontrakt.

Global snabbväxare till Mall of Scandinavia

Hyllades nyligen av The Financial Times. Etablerar sig i högt tempo i stora delar av världen.

Blir ny vd för Tengbom

”Jag älskar att vara arkitekt, och jag tror på arkitektens roll i samhället”.

Stort avtal för Åke Sundvall

537 bostäder och 10 000 kvm lokaler. Tre torn i blickfånget

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

 Tillbaka till förstasidan