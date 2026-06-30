Altra i affärer för 650 mkr

Altra Fastigheter (tidigare Nyfosa) har under det andra kvartalet tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter med totala årliga hyresintäkter om 20 miljoner kronor. Vidare avyttrar Altra genom två transaktioner fem fastigheter med hyresintäkter om 33 miljoner kronor. Avyttringarna medför en positiv resultateffekt om 19 miljoner kronor.

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De inköpta fastigheterna har åsatts ett pris om 236 miljoner kronor och de avyttrade 420 miljoner kronor.

De förvärvade fastigheterna är belägna i Luleå, Umeå och Örnsköldsvik med en sammanlagd uthyrningsbar area om 20 000 kvm. Fastigheterna är fullt uthyrda genom triple-net-hyresavtal med en genomsnittlig återstående kontraktslöptid om 6,1 år, justerat för avstegsklausuler. Tillträde är planerat till det tredje kvartalet 2026.

De avyttrade fastigheterna är belägna i Malmö, Säffle och Oskarshamn, med en sammanlagd uthyrningsbar area om 23 000 kvm, huvudsakligen bestående av lokaler för handel, utbildning, kontor och industriverksamhet. Fastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående kontraktslöptid om 7,4 år. Fastigheterna i Malmö och Säffle frånträddes i juni, och fastigheterna i Oskarshamn har planerat frånträde i juli 2026.

Det överenskomna fastighetsvärdet överstiger fastigheternas bokförda värde enligt den senast publicerade delårsrapporten med 17 MSEK.

– Transaktionerna är ett led i Altras kommunicerade strategi att öka den operativa effektiviteten och optimera kapitalallokering genom portföljrotation. Genom transaktionerna lämnar vi över fem fastigheter där vi skapat värden genom aktiv förvaltning. Samtidigt minskar vi bolagets geografiska exponering med två orter som vi nu lämnar. De förvärvade fastigheterna stärker vår närvaro i tre befintliga marknader med god tillväxtpotential, kommenterar Carl-Johan Hugner, vd för Altra Fastigheter.

Förvärv
 Kategori Kvm
Luleå Storheden 1:8 Logistik 9 447
Umeå Bingen 1 Logistik 5 505
Umeå Lasten 1 Logistik 3 211
Örnsköldsvik Överön 1:66 Logistik 2 156
Avyttringar
 Kategori Kvm
Malmö Valhall 2 (City Cross, Hyllie) Handel 6 858
Säffle Säffle 6:50 (Ica) Handel 6 365
Oskarshamn Snickeriet 4 Industri 5 939
Oskarshamn Snickeriet 14 Kontor 2 198
Oskarshamn Ratten 18 Lager 1 615
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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