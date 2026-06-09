Altra hyr ut 3 350 kvm i Malmö

Kenneths Däck i Malmö AB har tecknat hyresavtal med Altra Fastigheter, tidigare Nyfosa, för en lokal om totalt 3 350 kvadratmeter på Kantyxegatan 17 i Fosie, Malmö.

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Relier Syd har förmedlat uthyrningen.

Lokalen kommer nu att anpassas efter verksamhetens behov och beräknas stå färdig för inflyttning inom ett par veckor. Etableringen innebär att Kenneths Däck får moderna och ändamålsenliga lokaler som skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.

Kenneths Däck grundades 1983 som en renodlad däckverkstad, men har under årens lopp utvecklats till en fullskalig bilverkstad med ett brett tjänsteutbud. Företaget erbjuder idag bland annat däckbyte, däckreparationer, däckhotell samt service och underhåll av fordon. Tidigare i år anslöt sig Kenneths Däck även till DäckTeam, en av Sveriges ledande kedjor inom däck- och bilservice. Medlemskapet ger tillgång till en bredare produktportfölj samt specialiserade utbildningar för personalen, vilket stärker företagets erbjudande och kompetens ytterligare.

– Vi ser fram emot att flytta in i våra nya lokaler på Kantyxegatan. De nya ytorna ger oss bättre möjligheter att utveckla verksamheten och fortsätta erbjuda hög service till våra kunder, säger Christian Floren, vd på Kenneths Däck i Malmö AB.

– Vi är glada över att välkomna Kenneths Däck till Kantyxegatan 17 i Malmö och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Johan Persson, regionchef på Altra Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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