Altira tecknar avtal med Sportshopen i Uppsala

Altira har tecknat hyresavtal med Sportshopen avseende den sista vakanta lokalen i fastigheten på Bolandsgatan 16 i Uppsala.

I och med Altiras uthyrning till Sportshopen i Uppsala är fastigheten på Bolandsgatan 16 nu fullt uthyrd.

Det blir Sportshopens första etablering i Uppsala. Fastigheten på Bolandsgatan 16 rymmer sedan tidigare flera aktörer såsom Power, Clas Ohlson, Åhléns Outlet, Cykelkraft, Cervera och Hemtex.

– Uthyrningen till Sportshopen är ett viktigt steg som kompletterar hyresgästmixen och ytterligare stärker fastighetens attraktionskraft. Att vi nu når full uthyrning är ett kvitto på det starka läget ochden långsiktiga förvaltningsstrategin, säger Stephan Åkerlund, fastighetschef på Altira.

Sportshopen planerar att öppna sin butik efter sommaren 2026.