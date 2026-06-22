Eric Blom, stadsbyggnadsdirektör Örebro kommun.

Erik Blom: ”Almedalen är mer spontant än Mipim”

”Vi måste hitta smarta modeller. Det är svårt med byggkalkylerna som det ser ut i dag.” Det säger Erik Blom, stadsbyggnadsdirektör i Örebro, som medverkar på Fastighetsvärldens seminarium på Lindgården den 23 juni klockan 14:30.

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Vad kommer ni främst att tala om i Almedalen?

– Vi har flera olika budskap som vi vill förmedla på olika sätt. Vi har bland annat en Örebrodag, och utöver det medverkar vi även på några andra platser. Vi kommer att prata om de utmaningar som finns för att få i gång byggnationen igen och ge våra förslag på lösningar. Vi kommer även samtala om de demografiska förändringarna och hur de bland annat påverkar fastighetsmarknaden. Vi kommer även att lyfta Örebromodellen samt berätta hur vi vill utveckla bland annat Örebro Södra.

Ni är närvarande även på Mipim och Exporeal. Vilken mötesplats är bäst för er?

– Alla är bra på sitt sätt. Vi är tio från Örebro som åker till Gotland, vilket är fler än till de båda andra. Almedalen är mer spontant än Mipim och innehåller mer paneldebatter.

Hur ska man få fart på byggandet i en så turbulent värld som råder – vad är det investerare och utvecklare efterfrågar för att trycka på startknappen?

– Vi måste hitta smarta modeller. Det är svårt med byggkalkylerna som det ser ut i dag. Det har knappt byggts bostadsrätter hos oss på fem år. En villa med fem–sex rum blir billigare än en ny bostadsrätt med tre–fyra rum. Vi kan få till snabbare stadsplanering genom att staten minskar sin kontroll och lättar på sina krav kopplat till bland annat EU-regler.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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