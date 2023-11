Alma stänger nordisk fond om 4 miljarder

Alma Property Partners har tagit in nästan 350 miljoner euro (4 miljarder kronor) i kapitalförbindelser till Alma Property Partners III, företagets tredje opportunistiska fastighetsfond. Investerarna innefattar främst institutioner från Sverige, Tyskland och Storbritannien. Fonden har en investeringskapacitet på mer än 800 miljoner euro.

Alma fokuserar på värdeskapande investeringar i kommersiella fastigheter och bostäder i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

– Marknaden för att anskaffa kapital var utmanande under denna period och vi är tacksamma mot investerarna från våra tidigare fonder som tillhandahöll det mesta av kapitalet till Fond III. Vi tog också in kapital från en handfull europeiska institutionella investerare av hög kvalitet som är nya för Alma, bland annat våra första från Schweiz och Norge. Med nytt kapital kommer Alma att vara mycket aktiv på förvärvssidan under de kommande åren, säger Sloan Wobbeking, Partner & CEO på Alma Property Partners

Almas tredje fond har redan genomfört sju förvärv inom tre investeringsstrategier och det finns flera affärer som är under exklusivitet som Alma troligen kommer att slutföra under de kommande månaderna. Alla de hittills förvärvade fastigheterna finns inom lätt industri- och omsorgssektorerna i Sverige och Danmark. Fonden kommer att vara aktiv på förvärvssidan under de närmaste åren då mindre än 10% av kapitalet har investerats så här långt.

– Jag är tacksam mot både nya och befintliga investerare för att vi har kunnat öka storleken på vår fond med nästan 40 procent jämfört med tidigare trots en utmanande marknad för kapitalanskaffning. Vi har medvetet haft tålamod med att investera kapitalet hittills eftersom det har tagit tid för marknadspriserna att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Det har varit utmanande att komma överens om prissättning med säljare, men några affärer kommer att slutföras under de kommande månaderna och det finns några attraktiva affärer i vår pipeline. Vi har mycket torrt krut att investera och vi tror att marknaden kommer att lossna under 2024, säger Simon de Château, Partner & CIO på Alma Property Partners.

Rådgivare i samband med etableringen av Alma Property Partners III AB var Roschier och Svalner.