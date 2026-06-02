Alma och Three Lakes Capital köper nytt i Danmark

Alma Property Partners och Three Lakes Capital har förvärvat de nyligen färdigställda bostadsfastigheterna Røllike Hus och Primula Hus i Holbæk Have, Danmark. Fastigheterna omfattar 180 lägenheter och cirka 12 700 kvm bostadsyta.

Förvärvet markerar det första samarbetet mellan Alma och Three Lakes inom den danska bostadssektorn.

Holbæk ligger mitt på Själland, sex mil från Köpenhamn. 75 000 bor i kommunen, varav 30 000 i tätorten.

De aktuella fastigheterna färdigställdes under 2024, är certifierade enligt DGNB Guld och består av moderna och yteffektiva lägenheter kring omsorgsfullt anlagda innergårdar. Samtliga bostäder har antingen balkong eller terrass, och fastigheterna omfattar dessutom 122 parkeringsplatser i garage under mark.

Hüseyin Meric, partner på Alma, kommenterar:

”Vi är glada över att genomföra denna transaktion av två högkvalitativa bostadsfastigheter i Holbæk tillsammans med Three Lakes. Affären speglar en gemensam övertygelse om värdet i välbelägna bostadsfastigheter inom den bredare pendlingsregionen kring Storköpenhamn, stödd av starka lokala marknadsförutsättningar och långsiktiga efterfrågedrivare. Vi vill också tacka FB Gruppen för en konstruktiv och professionell process från början till slut.”

Christopher Aandahl, grundande partner på Three Lakes, tillägger:

”Røllike Hus och Primula Hus representerar exakt den typ av bostadsfastigheter vi vill investera i – moderna och välutformade fastigheter som kombinerar effektiva planlösningar, hög produktkvalitet och en attraktiv boendemiljö inom Holbæk Haves övergripande utvecklingsplan. Tillsammans med områdets goda kommunikationer till Storköpenhamn samt närheten till både vattnet och lokal service anser vi att fastigheterna är väl positionerade för långsiktig hyresgästefterfrågan och stabil tillväxt i kassaflödena.”

Anne Sofie Vett Raaschou, grundande partner på Three Lakes, säger:

”Transaktionen speglar vår ambition att kombinera institutionell kapitalförvaltning med stark lokal affärsgenerering och aktiv fastighetsförvaltning. Vi är stolta över att samarbeta med Alma, vars omfattande erfarenhet från Norden och operativa arbetssätt gör dem till en mycket kompletterande partner för denna investering.”

Holbæk Have är ett nyare bostadsområde utvecklat av FB Gruppen, beläget nära Holbæks stadskärna, strandpromenaden och järnvägsstationen. De första färdigställda etapperna har etablerat området som ett välfungerande bostadsområde präglat av gröna omgivningar, attraktiva bekvämligheter och en sammanhållen utvecklingsplan.

Alma och Three Lakes rådgavs av Plesner, PwC, Niras, JLL och RED Cushman & Wakefield. Säljaren rådgavs av Accura.