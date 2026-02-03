Fastigheten på Købmagergade 62 & Pustervig 4.

Alma och Kristensen köper mer mitt i Köpenhamn

Alma Property Partners och Kristensen Properties fortsätter att stärka sin high street-närvaro i Köpenhamn genom förvärvet av en kombinerad detaljhandels- och kontorsfastighet i stadens hjärta. Fastigheten, belägen på Købmagergade 62 och Pustervig 4, omfattar totalt över 4 300 kvm lokaler.

Vid transaktionen har Alma Property Partners och Kristensen Properties rådgivits av Accura, PwC, VITA, Skel.dk, Cushman & Wakefield RED och JLL.

Säljare är ett konsortium ägt av danska pensionsfonder.

Fastigheten har en hyresgästmix bestående av bland annat 7-Eleven, Neye, Louis Nielsen, Maanesten och CIEE.

Förvärvet är den tredje investeringen inom high street-segmentet som Alma och Kristensen genomför, efter förvärven av fastigheterna på Frederiksberggade 38 och Frederiksberggade 16 under 2024. Detta speglar den positiva utvecklingen i området kring Købmagergade, som präglats av en successivt förbättrad uthyrningsgrad inom detaljhandeln och som nu ytterligare stärks genom etableringen av välkända hyresgäster, däribland varuhuset Salling som öppnar i direkt anslutning till fastigheten.

Hüseyin Meric, Partner på Alma Property Partners, kommenterar:

”Vi ser för närvarande attraktiva, riskjusterade investeringsmöjligheter inom high street-segmentet i centrala Köpenhamn. Segmentet erbjuder starka kassaflöden i kombination med tydlig value-add-potential i en detaljhandelsmarknad med positivt momentum.”

Jeppe Lynge Larsen, vd för Kristensen Properties, tillägger:

”Vi är glada över att fördjupa samarbetet med Alma Property Partners med särskilt fokus på attraktiva high street-lägen. Fastigheten erbjuder tydliga möjligheter till värdeskapande som kommer att realiseras under de kommande åren, ett arbete vi ser fram emot att genomföra i partnerskap med Alma.”

