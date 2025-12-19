Alma köper i centrala Helsingfors

Alma Property Partners och Cobbleyard Real Estate har förvärvat en fastighet i Helsingfors CBD. Säljare är Senate Properties och priset blev cirka 175 miljoner kronor.

Catella var rådgivare till säljaren.

Fastigheten, som färdigställdes 1910, uppfördes ursprungligen som hotell-, restaurang- och teaterbyggnad. Senast har byggnaden använts av Justitiedepartementet. Ett omfattande renoveringsprojekt planeras för fastigheten, och den kommer även fortsättningsvis huvudsakligen att användas som kontorslokaler under den nya ägaren.

