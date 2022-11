I samband med tillträdet övergår tio medarbetare från Alm Equity till Aros Bostad och Joakim Alm kliver in i styrelsen.

Alm Equity har sedan tidigare tecknat avtal med Aros Bostad om överlåtelse av en byggrättsportfölj innefattande cirka 1.500 byggrätter motsvarande 34 projektmöjligheter.

Ersättning sker med en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler som motsvarar en ägarandel om ca 35 procent i Aros Bostad.

Nu har frånträde genomförts där 23 projekt övergår omgående och resterande projekt övergår när de avtalsmässiga förutsättningarna infaller och Alm Equity erhåller ersättning för dessa.

Projekt Kommun Ljus BTA Enheter Eds Allé 1 Upplands Väsby 3.228 20 Kavalleristen Rissne Gård Sundbyberg 2.401 18 Alba 1 Stockholm 3.930 28 Alba 2 Stockholm 4.068 32 Gällsta 1 Ekerö 3.410 21 Hofgården Ekerö 2.970 22 Ryttmästaren Rissne Gård Sundbyberg 2.112 16 Drabanten Nynäshamn 3.418 26 Parkvillorna Salem 810 12 Råcksta Äng och Glimten Stockholm 3.548 22 Guldkaggen Gotland 1.243 16 Kalkateljen Södertälje 960 9 Sjövillan 7 Södertälje 3.088 32 Tyska Botten Stockholm 3.273 20 Eds Allé 2 Upplands Väsby 2.131 17 Eds Allé 3 Upplands Väsby 1.889 15 Ormsta 1 Vallentuna 3.891 24 Ormsta 2 Vallentuna 3.891 24 Ormsta 3 Vallentuna 3.891 24 Kungsberga Ekerö 4.296 50 Lillängsvägen Haninge 9.972 65 Mörby villatomter Ekerö 2.420 22 Solsätra Haninge 7.450 50

Som kommunicerat i pressmeddelande den 15 augusti 2022 uppgår köpeskillingen för byggrättsportföljen till 1.465 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om cirka 35 procent av det utökade bolaget.

Hela köpeskillingen erläggs inte på tillträdesdagen, utan betalning sker i två steg, genom apportemission av 9.942.470 stamaktier till en kurs om 60 kronor per aktie och av 2 953 161 preferensaktier till en kurs om 86 kronor per preferensaktie samt av 5 462 076 konvertibler som ska växlas till stamaktier under 2023 i samband med beräknat tillträde.

Konvertiblerna har en konverteringskurs om 60 kronor per stamaktie. ALM Equity ska verka för en ägarspridning i syfte att förbättra likviditeten i Aros Bostads aktie.