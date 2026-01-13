Alm Equitys i mål med köpet av Storstaden Bostad

ALM Equity har slutfört förvärvet av Storstaden Bostad AB genom tillträde av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet, som FV berättade om i mitten av december, utgör ett viktigt steg i ALM Equitys fortsatta satsning på bostadsutveckling i Storstockholm.

Storstaden är en bostadsutvecklare med en projektportfölj om cirka 100.000 kvm BTA, motsvarande en planerad byggnation av cirka 1.200 bostäder i attraktiva lägen i Storstockholm.

Genom förvärvet stärker ALM Equity sin projektportfölj ytterligare och skapar förutsättningar för långsiktig värdetillväxt inom koncernens projektutvecklingsverksamhet.

