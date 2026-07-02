Alm Equity rekryterar affärsområdeschef

Alm Equity har anställt Jerker Victor som Affärsområdeschef Utveckling. Rekryteringen är ett viktigt steg i Alm Equitys fortsatta fokus på den egna projektutvecklingsaffären och stärker bolagets förmåga att driva projekt från idé till genomförande.

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Jerker Victor har en gedigen bakgrund inom fastighetsutveckling och kommer närmast från rollen som vd för Tjuren Projektpartner. Dessförinnan har han bland annat varit head of asset management Sverige på Areim och projektchef på Unibail-Rodamco, där han haft ledande roller i utvecklingen av komplexa fastighets- och stadsutvecklingsprojekt. Jerker Victor tillträder tjänsten samt ansluter till Alm Equitys ledningsgrupp den 17 augusti.

– Med Jerker får vi en mycket erfaren ledare med dokumenterad förmåga att driva komplexa utvecklingsprojekt och skapa affärsvärde genom hela utvecklingsprocessen. Tillskottet av Jerker stärker vår organisation och våra möjligheter att utveckla den projektportfölj vi byggt upp samt skapa förutsättningar för fler byggstarter under de kommande åren. Rekryteringen innebär också att jag kommer kunna lägga fullt fokus på mitt uppdrag som vd och lämna rollen som tillförordnad affärsområdeschef utveckling, säger Thomas Carlsson, vd för Alm Equity

– Alm Equity har en tydlig ambition att växa projektutvecklingsaffären och en projektportfölj med stor potential. Jag ser fram emot att tillsammans med organisationen fortsätta utveckla affären och genomföra projekt som skapar långsiktigt värde för bolaget, säger Jerker Victor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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