ALM Equity förvärvar Storstaden – stärker projektportföljen

ALM Equity har ingått avtal om att förvärva Storstaden Bostad, ett bolag innefattande 14 utvecklingsprojekt i Storstockholm. Förvärvet stärker koncernens projektportfölj och skapar betydande utvecklingsmöjligheter med en planerad byggnation av cirka 1 .200 bostäder. Fem projekt drivs i samarbete med JV-partners.

Tango och Foyen Advokatfirma har varit rådgivare till säljaren. Skierfe och BlocTax har varit rådgivare till köparen.

ALM Equity har ingått ett bindande avtal med Borgheim Group Holding AB om att förvärva Storstaden innefattande en portfölj av 14 utvecklingsprojekt med planerat tillträde i mitten av januari.

Portföljen omfattar cirka 100.000 kvm BTA med en planerad byggnation av cirka 1.200 bostäder i attraktiva lägen i Storstockholm med en balanserad mix av upplåtelseformer. Efter tillträdet kommer ALM Equitys totala byggrättsportfölj omfatta cirka 3.600 bostäder som utvecklas både i egen regi och via JV-samarbeten.

Projekten beräknas tillträdas och produktionsstartas under 2026–2031 med färdigställande under 2027–2033 och generera positivt kassaflöde från andra halvan av 2029. Fullt utvecklad bedöms portföljen ha ett projektvärde om 5,8 miljarder kronor med ett projektresultat om 1,4 miljarder kronor , motsvarande 24% i projektmarginal. ALM Equitys andel är 4,9 miljarder kronor respektive 1,2 miljarder kronor .

Den initiala investeringen uppgår till cirka 53 mkr och används främst för att reglera externa skulder. Under perioden 2026–2033 kommer det tillkomma köpeskillingar för byggrätter om cirka 0,9 mdkr, dock är majoriteten av dessa inte tvingande utan ska föregås av slutliga förvärvsbeslut.

Utöver ovan bedöms portföljen ha ett finansieringsbehov om 3 miljarder kronor för genomförande av projekten vilket planeras att finansieras med 0,3 mdkr i egna tillskott och resterande med externt skuldkapital samt via JV-kapital. Det totala investeringsbehovet för hela portföljen beräknas uppgå till cirka 1,5 mdkr. Av detta uppgår ALM Equitys andel till 1,2 mdkr. Eftersom portföljen utvecklas över en sjuårsperiod, kan kapital från projektgenomförande realiseras och återinvesteras, vilket medför att kapitalbehovet för ALM Equity maximalt uppgår till 0,6 mdkr.

Efter att under en längre period bevakat marknaden bedömer ALM Equity att tidpunkten nu är rätt att utöka byggrättsportföljen. Ett successivt förbättrat marknadsklimat skapar gynnsamma förutsättningar för både förvärv och byggstarter. Avsikten är att fortsätta utvärdera och genomföra ytterligare förvärv när rätt möjligheter uppstår. Det bedöms positivt att portföljen innehåller JV-samarbeten i flertalet projekt. Det är en del av ALM Equitys strategi att fortsätta genomföra projekt tillsammans med både befintliga och nya kapitalpartners.

– Förvärvet av Storstaden ger oss en unik möjlighet att stärka vår portfölj med attraktiva byggrätter i Storstockholm, och är en tydlig signal att vi fokuserar på kärnaffären i den egna utvecklingsverksamheten. Vi ser stor potential att utveckla projekten och skapa eftertraktade bostäder samtidigt som affären genererar långsiktiga värden för våra aktieägare och positiva kassaflöden över tid. Affären har dessutom varit inspirerande att genomföra tillsammans med Joakim Alm i hans nya roll med fokus på nya förvärv, säger Thomas Carlsson, vd för ALM Equity.

I samband med förvärvet kommer Per Jutner, vd och ägare i Storstaden, att ansluta till ALM Equity-koncernen. Han kommer ha en central roll i koncernen och värna för framdrift i projekt och att behålla viktiga relationer med kommuner och samarbetspartners.