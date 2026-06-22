Allmännyttans underhållsskuld: 686 miljarder kronor

Allmännyttans bostadsföretag står inför ett växande ekonomiskt dilemma. Samtidigt som kostnaderna har ökat snabbare än hyresintäkterna under lång tid uppgår den samlade underhållsskulden nu till 686 miljarder kronor. Det visar ny statistik från Sveriges Allmännytta.

– Många bostadsföretag befinner sig fortfarande i en pressad ekonomisk situation. Under lång tid har kostnaderna ökat betydligt mer än hyresintäkterna, samtidigt som underhållsbehoven har vuxit. I dag uppgår allmännyttans underhållsskuld till hela 686 miljarder kronor, säger Elin Nordmark, fastighetsekonomisk expert på Sveriges Allmännytta.

Även om antalet allmännyttiga bostadsföretag med negativa resultat minskade något under förra året är läget fortsatt ansträngt i stora delar av sektorn.

– Hyreshöjningarna har under många år inte hållit jämna steg med kostnadsutvecklingen. För att företagen ska kunna ta hand om sina fastigheter och möta de stora underhållsbehoven kommer det att krävas att hyresjusteringarna under flera år framöver överstiger kostnadsutvecklingen, säger Elin Nordmark.

Om underhållet skjuts på framtiden riskerar konsekvenserna att bli omfattande.

– Om hyrorna inte räcker till för att underhålla husen kommer sannolikt driftkostnaderna att öka och fastighetsvärdena att minska. Dessutom riskerar boendemiljön att försämras för hyresgästerna, säger Elin Nordmark.

Samtidigt ökar utmaningarna på flera håll i landet. Under 2025 steg andelen outhyrda lägenheter i genomsnitt till två procent. För de största bostadsföretagen låg vakansgraden på drygt en procent, medan de minsta företagen i genomsnitt hade 4,5 procent vakanta lägenheter. I vissa företag var närmare var tredje lägenhet outhyrd.

Antalet outhyrda lägenheter i nyproducerade bostäder tredubblades dessutom under året.

– På vissa marknader har det blivit betydligt svårare att hyra ut nyproducerade lägenheter, säger Elin Nordmark.

Ett annat orosmoln är de stigande räntekostnaderna. Sedan 2022 har medlemsföretagens räntekostnader mer än fördubblats.

– En stor andel av företagens lån har korta räntebindningstider. Särskilt för företag med hög belåning kan ränteförändringar därför snabbt få stora ekonomiska konsekvenser, säger Elin Nordmark.

Hon menar att bostadsföretagen nu behöver fokusera på att stärka sin långsiktiga ekonomi.

– För bostadsföretagen är det avgörande att stärka driftnettona, prioritera rätt investeringar och skapa ekonomiskt utrymme för att kunna förvalta och utveckla sina fastigheter över tid, säger Elin Nordmark.