Foto: Ateljé Uggla.

Knaust: ”Alla som åker prioriterar mötet med andra människor”

Johan Knaust, vd K2A, åker till Mipim för sjätte gången. Han ser fram emot personliga och spontana möten, och förhoppningsvis varmare väder.

Annons

Vad hoppas du att K2A ska få ut av mässan? 

– Jag hoppas på bra möten som fördjupar de relationer vi redan har, men såklart även att vi kan knyta nya band. Att lära oss mer om andra företag och också få möjlighet att berätta mer om K2A.

Är det fortfarande viktigt att åka till Mipim?

– Mipim är fortfarande relevant eftersom stora delar av vårt kontaktnät finns där. Det uppstår ofta tillfällen för samtal på lite mer informella sätt. Alla som åker dit är ju där för att prioritera mötet med andra människor.

Är Mipim mest intressant ur ett nätverksperspektiv eller är det möjligt att göra affärer på mässan? 

– Det är möjligt att göra affärer där. Det blir givetvis inte något klart därnere men diskussioner som leder fram till en affär kan absolut ske där.

Är du inne på mässområdet eller är det möten utanför som gäller?

– Det är nog mest möten utanför området, men eftersom Mipim är en så stor mässa brukar det alltid vara givande att även röra sig inne på området. Allt som oftast stöter man på någon gammal kontakt som man inte trodde var där.

Är det något du personligen ser fram emot? 

– Det är de personliga mötena jag mest ser fram emot. Är det sedan lite varmare och soligare än Sverige gör det förstås ingenting.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Ica Fastigheter köper av Norrköpings kommun

Omfattar cirka 140 000 kvm mark. Ska bygga nytt logistikcenter.

Gallup: 10 mest svåruthyrda kontoren

95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.

Nytt bolag siktar på börsen

Vd:n berättar för FV om planerna framåt.

Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge

Två markanvisningsavtal har tecknats.

Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city

Tecknat två hyresavtal.

Fransk bistro stängt i Bibliotekstan

FV berättar om vem som öppnar istället.

Han blir ny vd på Klövern

Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.

Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

H&M hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Stenhus kontrar – höjer budet på Krona

Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.

Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt

Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.

Rekapitalisering ger hopp för bolaget

Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.

 Tillbaka till förstasidan