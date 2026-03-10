Knaust: ”Alla som åker prioriterar mötet med andra människor”

Johan Knaust, vd K2A, åker till Mipim för sjätte gången. Han ser fram emot personliga och spontana möten, och förhoppningsvis varmare väder.

Vad hoppas du att K2A ska få ut av mässan?

– Jag hoppas på bra möten som fördjupar de relationer vi redan har, men såklart även att vi kan knyta nya band. Att lära oss mer om andra företag och också få möjlighet att berätta mer om K2A.

Är det fortfarande viktigt att åka till Mipim?

– Mipim är fortfarande relevant eftersom stora delar av vårt kontaktnät finns där. Det uppstår ofta tillfällen för samtal på lite mer informella sätt. Alla som åker dit är ju där för att prioritera mötet med andra människor.

Är Mipim mest intressant ur ett nätverksperspektiv eller är det möjligt att göra affärer på mässan?

– Det är möjligt att göra affärer där. Det blir givetvis inte något klart därnere men diskussioner som leder fram till en affär kan absolut ske där.

Är du inne på mässområdet eller är det möten utanför som gäller?

– Det är nog mest möten utanför området, men eftersom Mipim är en så stor mässa brukar det alltid vara givande att även röra sig inne på området. Allt som oftast stöter man på någon gammal kontakt som man inte trodde var där.

Är det något du personligen ser fram emot?

– Det är de personliga mötena jag mest ser fram emot. Är det sedan lite varmare och soligare än Sverige gör det förstås ingenting.