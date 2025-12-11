”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

Pembroke har funnits i Sverige i nära 20 år och har fyra CBD-fastigheter i Stockholm. Kristin Willerström, Nordenchef berättar om planerna i kommande cityprojekt, om kontorsmarknaden i Sverige kontra den internationella marknaden och att Sverige är ett föregångsland.

Ni äger fyra centrala Stockholmsfastigheter i Sverige – är det aktuellt att köpa fler?

– Vi är alltid öppna för intressanta investeringsmöjligheter som bidrar till våra kvarter i city och vi är ju långsiktiga investerare så när rätt tillfälle och rätt möjlighet dyker upp kan vi absolut titta på det.

Vad letar ni efter?

– Vi letar möjligheter som stärker vårt kvarter i city, eller om det är rätt komponenter för vår långsiktiga förvaltningsportfölj. Det är svårt att säga specifikt, men vi utvärderar och har örat mot marken för att hitta investeringsmöjligheter när de kommer, om det är rätt typ av fastighet för oss. Vår investeringsstrategi är ju att investera i de bästa lägena i globalt ledande städer så då är det i de bästa lägena i Stockholm vi tittar på.

Är området kring centralstationen intressant?

– Vi får utvärdera när sådana investeringsmöjligheter dyker upp. Men passar det in i vår portfölj så kommer vi naturligtvis titta på det. Vi är så långsiktiga att vi kan investera över olika marknadscykler så om rätt möjlighet dyker upp är vi redo att slå till.

Har ni lagt bud på någon fastighet i Stockholm?

– Vi kommenterar inte specifika bud men Stockholm är ju en väldigt intressant marknad och en fjärdedel av våra globala portfölj ligger i Norden. Stockholm är en stad vi fortsätter att satsa på med vårt projekt RGNT som färdigställs nästa år. Vi har också Putten 15 som vi driver en detaljplan på. Det är en jätteintressant marknad för oss att stanna i.

Handlar det om evigt ägande, eller kan det bli aktuellt att sälja?

– Vi är ju långsiktiga, men vi utvärderar kontinuerligt vår portfölj för att se om våra fastigheter fortfarande passar för det långsiktiga ägandet. I dagsläget är det inte aktuellt att sälja något i Stockholm, utan vi satsar på vår portfölj här.

Jag antar att det skulle bli dumt att sälja endast en av era tre fastigheter som ligger samlade i CBD?

– Man får ju bättre synergieffekter när äger en större yta. Då kan man verkligen jobba med helhetsperspektivet och jobba med ett helt område för att skapa ett mer attraktivt kvarter och stärka citykärnan.

Är branschen överraskande över er långsiktighet?

– Vi har varit här i nästan 20 år nu så jag tycker att vi har bevisat att vi är långsiktiga. Jag skulle inte säga att folk är överraskade. Vi märker från dialoger med våra hyresgäster men också med staden att det uppskattas att vi är så pass långsiktiga och att vi genom det ses som en trygghet. Vi kan verkligen jobba i partnerskap, med våra hyresgäster i de städer där vi är verksamma, och med Stockholms stad. Vi vill bidra till att göra city mer attraktivt, både för Stockholmare, besökare och de företag som är verksamma här eller som funderar på att etablera sig i Stockholm.

När kommer stockholmarna börja se en förändring utanför RGNT (Hästen 21)?

– Det blir under mitten av nästa år. Huskroppen står klart nästa sommar, och då öppnar vi upp trottoarerna mot Regeringsgatan och hörnan Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Sen kommer nästa etapp senare under hösten. Vi breddar trottoarerna, adderar grönska och sittplatser och då kommer man märka skillnaden från tidigare. Vi tillskapar mer öppningar, innehållet inne i fastigheten kommer att kunna spilla ut mot gatan och det blir ett mer levande kvarter så det kommer definitivt att märkas under nästa år. Det är jättespännande.

– Mäster Samuelsgatan var ju tidigare, eller har upplevts historiskt som, en bakgata och nu får vi vara med och bidra till att det blir en framgata. Det blir ytterligare en framsida till kvarteret. Vi har tillsammans med staden och de andra fastighetsägarna gjort väldigt fina förbättringar i området runtomkring.

Hur går det med butiksuthyrningarna i RGNT?

– Vi har sett ett stort intresse för RGNT. Vårt fokus är att skapa rätt mix av varumärken som både stärker platsen men också kompletterar det som redan finns i city. Utifrån de dialoger vi har haft ser vi att det finns ett intresse från nya varumärken att komma in till Stockholm. Vi hoppas kunna fortsätta att stärka platsen som en ny destination. Det är ju inte bara butiker utan vi öppnar ju upp för nya mötesplatser också med publika ytor.

Blir det lyxigare varumärken?

– Det vi försöker göra är att hitta det som kompletterar platsen. Det behöver inte bara vara lyx, utan det kan vara mat och service som kompletterar området.

Är internationella varumärken intresserade?

– Det är en mix. Vi har sett ett stort intresse från både lokala aktörer som redan finns på marknaden och från internationella aktörer. Stockholm är en intressant marknad och stad för många, så vi hoppas att vi kan hjälpa till att locka hit dem för att stärka staden. Vi ser ett högt intresse för RGNT med tanke på att fastigheten har en internationell anda omkring sig med fem meter höga skyltfönster. Vi har inspirerats mycket av våra fastigheter i London och Tokyo.

Ni ska ta över direktansvaret för uthyrningarna i PK-huset – förändrar det er organisation?

– Vårt fokus handlar mer om att vi kan jobba närmare våra hyresgäster. PK har en stark identitet i hjärtat av city. Att vi tar över uthyrningarna innebär att vi själva kan hålla i dem och i konceptutvecklingen, vilket gör att vi kan jobba mer integrerat med hela vårt bestånd i kvarteret. Men det är ett tag bort, övergången sker 2029.

Sitter Nordea långsiktigt på dagens förhyrning?

– Vi kommenterar inte enskilda avtal, men det jag kan säga är att Nordea är en viktig hyresgäst för oss i PK och vi har en långvarig relation. Vi jobbar nära våra kunder och för en nära dialog med dem för att säkerställa att deras behov blir mötta över tid och att vi kan skapa rätt arbetsplats för dem.

I dag sitter Swedbank i Putten 15 om cirka 10.000 kvm kontor. När RGNT står färdig flyttar banken dit på en yta om cirka 14.000 kvm – ett lyckodrag?

– Det är ett starkt bevis på att fastigheter som RGNT, med ett starkt serviceerbjudande och internationell kvalitet behövs i Stockholm. Swedbank kunde komma tillbaka till city efter att de har lämnat city, och vi kan på det här sättet erbjuda dem en helhetslösning där de kan sitta i vår fastighet Putten 15 under tiden vi utvecklar RGNT. Det är ett styrkebevis på att just sådana här premiumkontor behövs i city.

Kommer Putten 15 att tomställas inför ombyggnation?

– Som vi ser det vill vi ta ett helhetsgrepp om fastigheten och kunna skapa mer attraktiva ytor på gatuplan. Fastigheten byggdes ju åt en bank och jag skulle säga att den är väldigt inåtvänd som den ser ut i dag med stängda och slutna fasader och det vill vi öppna upp. För att framtidssäkra fastigheten vill vi ta ett helhetsgrepp och skapa mer attraktiva ytor och bättre storlek på ytorna både för kontor och handel. Att den är tomställd ger oss mer flexibilitet.

Vad är planen för fastigheten?

– Den uthyrningsbara ytan planeras att öka från 13.000 kvm till 20.000 kvm totalt. Det är en påbyggnad och sedan en utbyggnad mot Sveavägen. Fastigheten är ikoniskt och en fin ikon utifrån ett arkitektoniskt perspektiv så vi är måna med att bevara fastigheten. Men samtidigt måste man komma ihåg att den byggdes åt en kontorshyresgäst. Vi vill modernisera fastigheten i sin helhet och vi väljer att utveckla den flexibelt för att kunna ställa om vid behov.

– Om man tittar på vad som har hänt på Malmskillnadsgatan så är det en enorm förvandling – där kan man verkligen prata om stadsutveckling. Vi vill gärna fortsätta bygga vidare med att gatuplansvåningar och verksamheter får spilla ut på gatan och den lilla parken precis utanför. Vi kan skapa mer liv och med det öka tryggheten i kvarteret.

Var befinner ni er i processen?

– Vi fick start-PM i våras. Projektet löper på bra och vi hoppas komma till samråd till våren. Det är staden som sätter tidplanen, men vi tittar mot slutet av 2027 för en ny detaljplan.

Hästen 21 tog tid – kommer det bli lika långdraget med Putten 15?

– Det är svårt att spekulera i och vi följer ju den demokratiska processen. Det är en byggnad som många har en relation till så vi är måna om att förvalta den väl. Det vi föreslår handlar om att stärka platsen och att säkerställa att fastigheten och området omkring blir relevanta. Vi hoppas att det är fler som kommer att dela vår vision.

Vad tror du om hyresutvecklingen på kontor – har den stagnerat?

– Jag är försiktigt positiv. Vi ser en hög efterfrågan på våra kontor i city och har en vakansgrad på under en procent. Hyresgäster och företag söker kvalitet och ett helhetserbjudande som förenklar dagen. De som sitter i våra kontor använder kontoret som ett verktyg i deras rekryteringsprocess och för att behålla sina talanger. Det finns fortfarande en stark betalningsvilja för premiumprodukter.

Handlar det fortfarande om att downsizea?

– Vi ser en tydlig trend i att man förändrar innehållet i sina kontor i stället för att minskar sina ytor. Ett kontor i dag är inte bara en arbetsplats utan det ska fungera för att skapa gemenskap, bidra till kultur och skapa en social yta.

Vad ser du på den internationella kontorsmarknaden?

– Generellt har många återgått till kontoren, men det ser olika ut på våra olika marknader. Där kollektivtrafiken är välutbyggd med kortare pendlingstider ser vi att medarbetare har återvänt i högre grad. I Stockholm är det mer koncentrerat till vissa dagar då medarbetarna är inne på kontoret, medan det tidigare var utspritt under veckan.

– I Australien som marknad har man kommit långt i att erbjuda en omfattande service. I våra fastigheter i Sydney och Melbourne har vi utvecklat en mer hotellinspirerad concierge-service. Till exempel, i vår fastighet T&G Building i Melbourne hade vi innan pandemin en vakansgrad under 5 procent och efter pandemin 20 procent. Vi behövde möta behovet av mer service och därför skapade vi bland annat konferens- och coworkingytor och därmed kan vi locka tillbaka hyresgästerna. Det är ett exempel på hur vi nyttjar vårt globala perspektiv från våra 13 marknader och förankrar det i vår lokala närvaro och därmed hittar lösningar som passar specifikt för de fastigheterna.

Kan den sortens service vara intressant i Stockholm?

– Det är inget beslut vi har tagit i dag. Men vi jobbar väldigt mycket med service och faciliteter i våra Stockholmsfastigheter. Vi ser samma trend i bostäder. Globalt finns det ett ökat intresse för våra bostäder där det erbjuds just ett community, ett socialt sammanhang, men också service och tjänster

Hur länge har ni jobbat med bostäder inom Pembroke?

– Det här är något relativt nytt – vi har haft mandatet i ungefär två år att utökar vår globala portfölj med bostäder. Vi har bostadsfastigheter i London, Tokyo och Washington, och så ska vi utveckla bostäder i Melbourne och München. Vi kan använda vår kunskap från kontorsmarknaden och våra kontorsfastigheter, och applicera de erfarenheterna i våra bostadsfastigheter.

– Det som skiljer våra den här typen av bostadsfastigheter mot andra är att man kan boka olika tjänster inom concierge-service, man har tillgång till gym, coworkingytor och gröna parker utanför fastigheterna som hyresgästerna kan nyttja. I Washington DC har vi en fantastisk pool på taket.

Ni bygger 27 bostäder i RGNT som ska stå klara under 2027 – finns det andra intressanta platser för bostäder i Stockholm?

– Det är lite för tidigt för att ge specifika exempel i Stockholm. Men vi tittar med våra globala ögon och ser över det i dagsläget. Det är en stark trend globalt, med citylägenheter. RGNT är en hybridfastighet med handel, kontor, service och bostäder och det hjälper till att skapa levande kvarter. Det stärker city och skapar en tryggare plats när det är liv och rörelse dygnet runt på platsen.

Vad förväntar sig kontorshyresgäster i dag?

– Förväntningarna har förändrats. Människor söker efter något mer än ett kontor, en lokal eller lägenhet. Man vill ha miljöer som ger sammanhang och gemenskap, gör vardagen enklare, minskar pendlingstiden och skapar balans. Efterfrågan på kvalitet, service och bekvämlighet ökar.

– Om fastighetsägare kan förenkla det vardagliga livet – då värderas det högt i dag. Vi ser samma trend globalt för kontor och bostäder.

Skiljer sig intresset för hållbarhet här i Sverige mot era andra marknader?

– Sverige ligger långt fram med certifieringar. Det är hygienfaktor i dag och Pembrokes andra marknader får ta lärdom av oss och använda vår best practice. Vi ser ett stort engagemang från våra hyresgäster och vi ser det lite som en secret sauce – man behöver jobba tillsammans för att det ska ske förändringar. Alla marknader är inte lika mogna som Sverige, vi jobbar kontinuerligt för att kunna ta det till samma nivå globalt.

Hur långt bort är det?

– Det skiljer sig stort. Det handlar inte bara om hyresgästernas efterfrågan utan hur det drivs centralt från politiker men också av städernas förutsättningar och hållbarhetsambitioner Men det är klart, om det inte är top of mind hos hyresgästerna så pushas det ju inte på marknaden heller. Det är annorlunda i Norden.

Är vi ett föregångsland alltså?

– När det kommer till hållbarhet och mobilitet är vi definitivt det.

Har du några spaningar inom CBD för kontor och retail framöver?

– Jag tror att vi, på grund av globala trender, behöver fortsätta att stärka erbjudandet för att kunna möta behoven från våra kunder. Det handlar om satsa på service och bekvämlighet för att skapa flexibla fastigheter. På så sätt kan vi attrahera både framtida investeringar och etableringar. Det är samma sak inom handel i dag, man förväntar sig en förhöjd upplevelse i dag.