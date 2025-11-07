Alla butiker i MoS 2015 – vilka är kvar?

Lediga jobb
Norsk jätte satsar i Sverige
Har byggt flera fastighetsfonder i Norge. Går vidare till Sverige, Danmark och Finland via ny nordisk fond.
Förundersökning inledd runt Oscars bolagshaverier
Utredning om grova brott väntas ta flera månader.
Förvärvar bostadsfastighet i Birkastan i Stockholm
FV berättar om kvadratmeterpriset.
Helheten ska vara större än delarna
FV Fokus. FV frågar ut Annica Carlsson, vd på Equator Arkitekter. ✓ Om att lyfta stadsmiljöer. ✓ Vad som är värt att bevara. ✓ Motsättningarna inom hållbarhetsbegreppet.
Hyr ut hel fastighet till myndighet
Tar helt hus om 12.400 kvm på Kungsholmen.
Marriott satsar i Stockholm
Kedjans tionde i Stockholm. Marknadsförs inför 250 miljoner medlemmar.
Coworkingaktör öppnar restaurang
Ger sig in i restaurangbranschen. ”Vi är en udda fågel inom coworkingbranschen.”
Framförhållning – eller panik i slow motion
Viktoria Walldin om att ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, att tänka om och att vilja ha odling och vinkvällar på seniorboendet. Om det finns några rum kvar då.
Stopp för Stockholms stads miljardaffär – för nu
Affären innehåller 1.200 bostäder.
Bekräftat: Brutal tysk miljardsmäll vid affär
FV:s uppgifter bekräftas.
Som väntat: Styrräntan lämnas oförändrad
Förväntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver.
Möjlig vändning – vakansgraden ner i city
Positiva signaler innanför tullarna, sämre utanför.