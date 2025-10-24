Alfa Development startar nytt bolag – och köper av Lunds domkyrka

Alfa Development AB etablerar fastighetsutvecklingsbolaget Science Properties, och tecknar en avsiktsförklaring med Lunds domkyrka om att utveckla och förvärva mark på Råängen i Lund. Avsikten omfattar minst 50.000 kvm BTA byggrätter samt ett mobilitetshus. Man rekryterar även Christian Lindfors som vd för Science Properties.

Alfa Development AB etablerar fastighetsutvecklingsbolaget Science Properties – ett nytt bolag med fokus på att utveckla högkvalitativa kontors- och laboratoriemiljöer för kunskapsintensiva företag, akademiska institutioner och innovationskluster. Visionen är att skapa attraktiva och hållbara miljöer där forskning, innovation och samhällsutveckling möts.

Det första projektet planeras i Lund, där Science Properties har tecknat en avsiktsförklaring med Lunds domkyrka om att utveckla och förvärva mark på Råängen – den del av området som är avsedd för verksamheter. Avsikten omfattar minst 50 000 m² BTA byggrätter samt ett mobilitetshus. Området gränsar direkt till Science Village Scandinavias område och utgör en central del av det snabbt växande innovations- och forskningsklustret Science Village i Brunnshög.

– Vi ser Lund som ett strategiskt nyckelområde i vår svenska tillväxtstrategi. Kombinationen av internationell forskning, högutbildad arbetskraft och stark offentlig infrastruktur gör staden till en naturlig knutpunkt för kunskapsbaserade verksamheter. Med Science Properties tar vi nästa steg i vår ambition att bidra till utvecklingen av området”, säger Andreea Kaiser, Group CEO för Alfa Development.

Christian Lindfors tillträder som vd för Science Properties i början av 2026. Han är doktor i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan och har sedan 2020 varit vd för Science Village Scandinavia AB. Under hans ledning har området utvecklats från idéstadium till en etablerad forsknings- och innovationsnod med färdigställda kontors- och laboratoriebyggnader, samt Science Village Hall – Lunds största konsert- och konferensanläggning.

Under hans tid har ett nytt planprogram antagits som möjliggör utveckling av cirka 400.000 kvm BTA. Tidigare har Lindfors haft ledande roller inom Tyrénskoncernen i 14 år och inom det skandinaviska byggföretaget NCC.

– Jag är tacksam för förtroendet från Alfa Development och ser fram emot att inleda utvecklingen i Lund. Ett fortsatt nära samarbete med Science Village Scandinavia känns naturligt. Jag och Alfa Development delar synen på att fastigheter inte bara handlar om byggnader, utan om att skapa livskraftiga miljöer där funktion, hållbarhet och gemenskap samspelar. Vår gemensamma strategi bygger på stark kompetens, lokal förankring och mod att tänka nytt, säger Christian Lindfors, tillträdande vd för Science Properties.

Alfa Development är redan aktiva i Brunnshög, där företaget uppför 52 bostäder med innovativa byggmetoder som optimerar energianvändning och minimerar klimatpåverkan under hela byggnadens livscykel. Den nya kommersiella satsningen kompletterar bostadsutvecklingen och stärker Alfa Developments helhetsorienterade syn på hållbar stadsutveckling.

– Science Properties är ett naturligt nästa steg i vår svenska tillväxtstrategi. Det är en långsiktig satsning med både kommersiell och samhällelig potential. Vi ser fram emot att, tillsammans med Christian, bidra till Lunds fortsatta utveckling som en av Europas ledande forskningsstäder, säger Andreea Kaiser.

Alfa Development är en familjeägd stads- och bostadsutvecklare som har varit aktiv i Sverige sedan 2018, främst i Skåneregionen, där man bland annat i Limhamn har utvecklat fastighetsprojekt som Kajkanten med över 200 bostäder samt en joint venture i Kalcium-projektet.

Lunds Domkyrka sålde i somras den första tomten, en byggrätt om cirka 4.500 kvadratmeter BTA i det långsiktiga stadsutvecklingsprojektet i Råängen på Brunnshög i nordöstra Lund. Köpare är till bostadsutvecklaren Kudu.