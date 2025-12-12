Alecta köper kasinohuset i city

Cushman & Wakefield och TM & Partners har varit rådgivare till Svenska Spel.

I maj 2024 kunde Fastighetsvärlden berätta att kasinohuset, fastigheten Hasseln 1, nära hörnet Kungsgatan och Vasagatan, skulle säljas – efter att ett nedläggningsbeslut kring verksamheten i fastigheten fattats.

Ett år senare startade processen och efter ytterligare någon månad utsågs Cushman & Wakefield till att hantera försäljningen.

Fastigheten är K-märkt, men utvecklingsmöjligheter finns. Lokalytan är 5.300 kvm, där merparten varit kasinoytor. Till stora delar handlar det om mörka ytor.

Fastigheten ligger i hjärtat av Västra City, ett område där Alecta Fastigheter har flera strategiska innehav. Fastighetsbolaget äger både stora World Trade Center och sedan nyligen även stora Klara strand i närheten. De både summerar 80.000 kvm uthyrningsbara lokaler.

– Hasseln 1 är inte bara en fastighet utan en del av Stockholms kulturarv. Genom förvärvet förstärker vi vår närvaro i Västra City och adderar en pusselbit i strävan mot att utveckla Kungsbron och Västra City till en tryggare och mer attraktiv plats, säger Lena Boberg, vd på Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter planerar att utveckla fastigheten för framtiden med högkvalitativa kontor och eventverksamhet, vilket innebär att lokalerna får ett nytt innehåll och fortsätter att bidra till en levande innerstad i Stockholm.

Priset är hemligt:

– Vi har valt att inte kommunicera köpeskillingen, men vi är nöjda med affären. Vi är också glada att ha hittat en långsiktig och stabil ägare i Alecta Fastigheter och att fastigheten kommer att fortsätta skapa värde för både staden och invånarna, säger Ola Enquist, vd för Casino Cosmopol och projektledare för avvecklingen, till Fastighetsvärlden.

– För oss innebär affären att vi tar det sista steget i avvecklingen av vår landbaserade casinoverksamhet och den ger samtidigt ett ekonomiskt tillskott till en redan stark Svenska Spel-koncern, säger Anna Johnson, vd och koncernchef, Svenska Spel.

Tillträde sker den 3 mars 2026.

Riksdagens beslut att avveckla statligt landbaserade casinon innebar att Casino Cosmopol i Stockholm stängdes i april 2025. Försäljningen av Hasseln 1 är ett led i den avvecklingsprocess som Svenska Spel genomfört sedan dess.

I över 20 år var fastigheten hem åt Casino Cosmopol och erbjöd en internationell casinoupplevelse till gäster från hela världen. Byggnaden på cirka 5.300 kvadratmeter, som är mer än 100 år gammal, har även varit biograf Palladium som vid öppnandet 1918 var Stockholms största biograf med dansrestaurang i källaren. Under decennierna har lokalerna också inhyst nattklubb och konsertverksamhet.