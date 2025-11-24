Alecta förlänger med Dustin i Nacka Strand

Alecta Fastigheter fortsätter att utveckla Nacka Strand och förlänger sitt hyresavtal med Dustin som flyttar in i nyrenoverade lokaler. Förhyrningen omfattar cirka 3.500 kvm fördelat på två våningsplan.

Efter en omfattande anpassning och utveckling av lokalerna är det idag, den 24 november, dags för inflyttning i den första etappen av två. Lokalerna på Augustendalsvägen 7.

– Vi är väldigt glada över att Dustin väljer att fortsätta sin resa med oss. Genom sina medarbetare och besökare bidrar de till att Nacka Strand blir en levande plats. Renoveringen har skett i nära samarbete och med ett fantastiskt resultat. Här finns alla förutsättningar för trivsel och inspiration, säger Pia Ljungqvist, Kund- och fastighetschef på Alecta Fastigheter.

Hela renoveringen beräknas vara klar och Dustin helt inflyttade under Q1 2026.