Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Alecta Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Handelsboden 1 i Kungälv, också känd som Kongahälla Center. Transaktionen innebär att nuvarande joint venture mellan Adapta Fastigheter och Alecta upphör och Alecta Fastigheter blir ensam ägare till fastigheten. Fastigheten innehåller 40.000 kvm lokaler.

Nordanö var rådgivare till det säljande jv-bolaget.

Tillträde sker den 2 mars 2026.

Kongahälla är det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg och lockar omkring 4 miljoner besökare årligen. Det centrala läget i Kungälv, i direkt anslutning till E6, stärker dess attraktiva position. Centrumet, som färdigställdes 2019, består av en byggnad med fyra våningsplan, totalt cirka 40.000 kvm uthyrningsbar area.

– Kongahälla Center är ett modernt köpcentrum med hög uthyrningsgrad, hög omsättning och mycket fina besökssiffror. Ett förvärv som bidrar positivt till Alecta Fastigheters avkastning. Vi är mycket glada över detta förvärv och vill tacka Adapta för ett gott samarbete genom åren, säger Jenny Lindholm, chef Investeringar på Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter väljer återigen att inte offentliggöra priset i samband med en transaktion.

Tidigare i höstas aviserade Alecta Fastigheter en satsning inom det nybildade affärsområdet Handel till vilket flertalet personer nu har anställts. Det nya teamet ska tillsammans med Newsec förädla och utveckla handelsportföljen som utgör cirka 20 procent av Alecta Fastigheters värde.

– Förvärvet av Kongahälla Center är ett styrkebesked och visar att vi nu går från ord till handling i vår satsning på handel. Jag ser verkligen fram emot att lära känna fastigheten, verksamheten, hyresgästerna och inte minst medarbetarna, säger Tobias Rönnberg Halvorsen, chef för affärsområde Handel på Alecta Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

