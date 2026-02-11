AL nästan fyllt upp hälften efter tappet av H&M

Hyrt ut till en handfull hyresgäster.
Över bron för affär
Svenska Handelsfastigheters bestånd består nu av över 300 fastigheter.
Åhléns återvänder – Skandia jublar över 2 300 kvm
Tecknat kontrakt efter att varit borta i sju år.
Nelly öppnar i Göteborg
Tredje flaggskeppsbutiken. Fastighetsägarens 16:e hyresgäst i projektet.
Värdesmäll för Nyfosa
Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.
Efter tomställt i fyra år – hyr ut butik vid Stureplan
Kafé stängde ner 2022, först nu är det klart med ny hyresgäst.
Ändrar helt – tar över projekt bredvid Wenner-Gren
Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.
Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko
Omtalad fastighet. Politiker ger besked.
Colliers flyttar till prestigefastighet i city
Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.
Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan
FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.
Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center
Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.
Alm investerar i hundra år gammal byggnad
Byggnad som är 115 år gammal.
Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik
FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.
Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter
Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.