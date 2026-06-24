AL hyr ut till restaurang i Glashuset

I oktober slår restaurangen Tribowl upp dörrarna till sin nya lunchrestaurang i Slussen. Den kommer att ligga i entrén till Glashuset och blir ett tillskott till områdets växande utbud av restauranger.

Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Slussen. Området växer nu fram till ett av Stockholms mest centrala mötesplatser med arbetsplatser, handel, service, kultur och restauranger. Under våren öppnade även Restaurang Liv, Brasserie Astrid och Villa Valentina i nya Mälarterrassen, en ny restaurangdestination med utsikt över Riddarfjärden.

Tribowl som nu flyttar in driver sedan tidigare en populär restaurang på Kungsgatan i Stockholm city. Konceptet bygger på näringsrika och hälsosamma bowls, grillade smörgåsar, smoothie bowls samt frukost, allt med fokus på färska råvaror och i största möjliga mån ekologiskt och närproducerat.

– Slussen är en av Stockholms mest spännande platser just nu. En helt ny typ av mötesplats växer fram här med mycket folk som rör sig i området, inte minst dagtid då det är många arbetsplatser i kvarteren. Läget i Glashuset passar oss perfekt, säger Lena Edoh Amado, vd och medgrundare på Tribowl.

Atrium Ljungberg är också nöjda med uppgörelsen.

– Vi är mycket glada över att välkomna Tribowl till Glashuset. De kompletterar vårt befintliga utbud på ett bra sätt och bidrar också till en mer levande entré för alla de som arbetar i huset, säger Camilla Waxin, leasing manager på Atrium Ljungberg