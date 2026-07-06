AL hyr ut till Designtorget i centrala Uppsala

Den 29 augusti öppnar Designtorget en ny butik i Atrium Ljungbergs Forumkvarteret i Uppsala. Den 160 kvadratmeter stora lokalen ligger i ett hörnläge i korsningen Kungsängsgatan och Bredgränd, mitt i citypulsen.

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Etableringen är ett led i att ytterligare stärka utbudet i Forumkvarteret och därigenom bidra till en levande stadskärna med ett brett och varierat innehåll inom handel och upplevelser. Designtorget, som är känt för att lyfta både etablerade och nya formgivare, kompletterar utbudet med designprodukter inom inredning, smycken, böcker och presentartiklar.

Designtorget grundades 1993 och har idag ett tiotal butiker på attraktiva lägen runt om i Sverige, samt e‑handel. Konceptet bygger på att fungera som en marknadsplats för formgivare och göra ny och nytänkande design tillgänglig för en bred publik.

– Vi ser mycket fram emot att öppna i Uppsala city igen. Läget i Forumkvarteret ger oss möjlighet att nå både nya och återkommande kunder, och vi hoppas kunna inspirera med vårt sortiment av designprodukter från både välkända och nya formgivare, säger Emma Klintbo Klingspor, vd på Designtorget.

– Designtorget är ett starkt koncept som tillför både inspiration och kvalitet till stadskärnan. Etableringen kompletterar utbudet med ett tydligt designfokus och stärker kvarterets attraktionskraft, säger Elsa Merhawi, chef leasing retail, Atrium Ljungberg.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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