AL hyr ut i Bas Barkarby

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Fastighetsbyrån för nytt kontor om 200 kvm i Bas Barkarby. Genom etableringen stärks platsen ytterligare som ett centralt nav i Järfälla.

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarkedja med över 1.200 medarbetare och cirka 270 kontor runt om i landet. Företaget är ett helägt dotterbolag till Swedbank och har sedan starten 1963 byggt upp en stark position inom svensk bostadsförmedling. Nu väljer företaget Bas Barkarby för sitt kontor i Järfälla. Fastighetsbyrån har en stark lokal förankring och god områdeskännedom och har under de senaste åren visat stabil tillväxt. Etableringen, om dryga 200 kvm, i Bas Barkarby är ett naturligt steg i företagets fortsatta satsning i Järfälla, där områden som Barkarbystaden och Veddesta utvecklas snabbt.

– Vi är väldigt glada över att snart vara på plats i Bas Barkarby. Fastighetsbyrån är marknadsledande i Järfälla och den nya etableringen ger oss ännu bättre förutsättningar att möta våra kunder. Läget, miljön och möjligheterna här passar vår fortsatta satsning perfekt, säger Per Andersson, franchisetagare, Fastighetsbyrån i Järfälla.

Bas Barkarby med sina 14 våningar slog upp sina portar i januari 2022, mitt i Barkarbystaden som är ett av Stockholms mest expansiva områden. Läget är strategiskt nära Arlanda och precis intill E18, pendeltåg och den kommande tunnelbanestationen. Bas Barkarby är ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, lärande och hälsa. I huset ryms förutom kontor även multisporthall, Black Box för konferenser, restauranger, vårdcentral och gymnasieskola. Barkarby växer i snabb takt för att kunna rymma 30.000 invånare och redan idag bor och verkar cirka 7.000 personer i stadsdelen.

– Bas Barkarby är en öppen mötesplats med verksamheter och service för hela Järfälla, och med Fastighetsbyrån på plats stärks både det lokala näringslivet och Bas Barkarbys roll som ett centralt nav i stadsdelen och en attraktiv plats för företag med framtidsfokus, säger Alexander Yü, Leasing manager på Atrium Ljungberg.

Hyresavtalet med Fastighetsbyrån är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

