AL hyr ut 1.000 kvm till Läkare Utan Gränser i Liljeholmen

Nu är det klart att Läkare Utan Gränser flyttar sitt kontor till Atrium Ljungbergs fastighet i Liljeholmen, Avtalet, som skrevs i december 2025, omfattar närmare 1.000 kvm.

I Sverige arbetar organisationen med insamling, rekrytering och kommunikation från kontoret i Stockholm, där omkring 120 personer är anställda.

– En god arbetsmiljö är grunden för både trivsel och prestation, och för oss är det högsta prioritet, säger Samar Perez Lennart, HR-chef på Läkare Utan Gränser Sverige. Den här flytten till nya lokaler är en satsning där vi skapar öppna ytor, flexibla arbetsplatser och många mötesplatser som främjar samarbete och kreativitet, men också välbefinnande genom de olika alternativ till friskvård som erbjuds. Med bra teknik som stödjer hybrida arbetssätt bygger vi en inspirerande miljö som blir en naturlig del av vår företagskultur, en plats där våra medarbetare mår bra och kan utvecklas.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Läkare Utan Gränser som hyresgäster. Deras arbete är avgörande för människor i utsatta situationer världen över, och det känns meningsfullt att kunna erbjuda lokaler som stödjer en så viktig verksamhet, säger Alexander Yü, leasing manager Atrium Ljungberg.