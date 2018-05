AL gör första förvärvet i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg förvärvar fastigheten Kylfacket 3 i Slakthusområdet i Stockholm från en handfull privatpersoner. Fastigheten om 4.500 kvm lokaler förvärvas för 150 miljoner kronor. Det är bolagets första investering i området.

Fastigheten är belägen i den första detaljplaneetappen inför den kommande exploateringen av Slakthusområdet och fastigheten kommer troligen att kunna utvecklas med stöd av ny detaljplan.

– Kylfacket 3 har ett mycket bra läge i ett av Stockholms mest intressanta områden. Här finns stor potential och målsättningen är att utveckla fastigheten med blandat innehåll av mat, kultur och kreativa kontorsmiljöer, i enlighet med resten av stadsdelen som kommer att växa fram här, säger Monica Fallenius, affärsområdeschef för transaktion och etablering på Atrium Ljungberg.

Merparterna av byggnaderna i Slakthusområdet ägs av Stockholms stad via Exploateringskontoret. Castellum äger sedan flera år några fastigheter i närheten av den som Atrium Ljungberg förvärvat. Läs om Castellums utvecklingsplaner för Slakthusområdet här . Castellum vann även tävlingen för att utveckla kommersiella lokaler vid före detta Söderstadion och Hovet, läs mer här . Klövern äger sedan flera år, efter en jätteaffär, de moderna kontorsfastigheterna vid Globen Shopping och smider stora planer där – läs mer här

För Atrium Ljungbergs del är det alltså första köpet i Slakthusområdet. Bolaget äger dock sedan tidigare en fastighet i Hammarby Sjöstad inte allt för långt ifrån. Och längre österut äger bolaget sedan länge nästan hela Sickla där bolaget ligger bakom flera mycket stora investeringar och även smider ytterligare en handfull projektidéer. Direkt söder om Stockholms innerstad äger Atrium Ljungberg sedan ganska nyligen även ett bestånd i Liljeholmen efter ett stort köp där, läs mer här.

Slakthusområdet är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Stockholm. Området, med sin industrihistoriska karaktär och identitet, ska fram till 2030 genomgå en omfattande stadsutveckling. Den historiska arkitekturen och industriella miljön med årtionden av livsmedelsproduktion ska leva vidare och samexistera med en ny bebyggelse som kommer att utgöra ett av Stockholms största utvecklingsprojekt i modern tid. I Slakthusområdet ska bland annat 3.000–4.000 nya bostäder byggas och 50.000–70.000 kvadratmeter nya kontorslokaler, skola, förskola, handel, service och restauranger tillföras. Läs mer om planerna i länkarna bredvid.

– Fastigheten är liten men strategiskt placerad och med utvecklingsmöjligheter, såväl inom gällande som kommande detaljplan. Slakthusområdet är mycket intressant och vi ser fram emot att vara med och bidra till att utveckla platsen, kommenterar Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg har under de senaste åren slagit sig in på flera nya delmarknader, utöver Slakthusområdet och Liljeholmen har bolaget även premiärköpt i centrala Malmö och på Lindholmen i Göteborg. Bolaget har även lämnat flera marknader, till exempel Västerås och Östersund under den tiden.