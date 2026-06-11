AL byggstartar 27 000 kvm i Slakthusområdet för 2 mdr

Nu tas det första spadtaget för Stockholms konstnärliga högskola (SKH) i Slakthusområdet. Projektet omfattar 27 200 kvm varav högskolan hyr drygt 20 000 kvm. Projektet beräknas stå klart i sin helhet 2030 och investeringen bedöms uppgå till drygt 2 mdkr.

Den nya byggnaden samlar Stockholms konstnärliga högskolas cirka 450 studenter och 16 utbildningsprogram, som i dag är utspridda på flera adresser i Stockholm. Här får fem konstformer – dans, cirkus, opera, teater samt film och media – mötas i gemensamma scener, studior och arbetsytor. För många av Sveriges främsta röster inom film, scen och musik har SKH eller någon av dess föregångare varit språngbrädan. Bland alumnerna finns historiska namn som Greta Garbo, Ingrid Bergman och Max von Sydow. Spadtaget tas i dag av fem av skolans studenter, en från varje konstform.

– Det här är inte bara en byggnad. Det är vårt sätt att säga att svensk scenkonst, film och kultur ska fortsätta vara världsklass och att vi har en tydlig idé om vart konsten är på väg och vad nästa generations kulturskapare behöver. När fem konstformer flyttar in under samma tak skapar vi en miljö som inte finns någon annanstans i Sverige, säger Ellen Røed, rektor vid Stockholms konstnärliga högskola.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt och utvecklas till en levande stadsdel med plats för kultur, restauranger, bostäder och arbetsplatser. Genom en mix av innehåll och verksamheter skapas förutsättningar för en långsiktigt attraktiv och levande plats.

– Slakthusområdet utvecklas till en av Stockholms mest spännande stadsdelar – en plats där kultur, kreativitet, mat och människor möts. Att SKH flyttar hit är en viktig del i helheten och stärker områdets unika identitet. Det bidrar till den mångfald av verksamheter som tillsammans ger området sin själ, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Kultur- och kreativ sektor spelar en växande roll i samhällsutvecklingen, både ekonomiskt och socialt. Den nya byggnaden är utformad för att möta förändrade arbetssätt och behov inom konstnärliga utbildningar, där samverkan och flexibilitet blir allt viktigare.

Hyresavtalet, med en avtalstid om 20 år, omfattar drygt 20 000 kvm LOA. Därtill skapas närmare 6 000 kvm LOA externa kontorslokaler högst upp i huset och en restaurang om drygt 300 kvm LOA i bottenvåningen. Det nya kvarteret har en total uthyrbar area om drygt 27 000 kvm. Projektet beräknas stå klart i sin helhet 2030 och investeringen bedöms uppgå till drygt 2 mdkr.