Aktiespararna säger ja till Vonovias bud

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera tyska Vonovias bud på Hembla (fd D. Carnegie Co). Tidigare har budkommittén rekommenderat aktieägarna att nobba budet. Vonovia kontrollerar 72 procent av rösterna (cirka 65 procent av aktiekapitalet) i Hembla.

Vonovia lämnade den 7 november 2019 ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Hembla. Erbjudandet utgör en premie som exempelvis motsvarar 15,6 % respektive 17,6 % jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Hemblas B-aktier på Nasdaq Stockholm under de senaste 3 respektive 6 månaderna som avslutades den 20 september 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Vonovias avtal om förvärv av Blackstones aktiepost i Hembla).

Vonovias vd Rolf Buch:

”Vi är glada att Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Vonovias erbjudande och lämna in sina aktier i Hembla. Det är ett positivt och viktigt budskap som reflekterar att Vonovias erbjudande är rimligt. Vi välkomnar därför aktieägare i Hembla att lämna in sina aktier nu för att säkra den attraktiva premien. Vi äger för närvarande cirka 72,3 procent av rösterna i Hembla och, som Aktiespararna bland annat poängterar i sin rekommendation, aktieägare som väljer att inte acceptera erbjudandet och lämna in sina aktier får vara beredda på att likviditeten kommer att vara låg framöver även om aktien förblir noterad.”

Aktiespararna skriver även att de tror att ett konkurrerande bud i praktiken är uteslutet och att uppsidan i Hembla-aktien är begränsad framöver. I enlighet med de argument som Aktiespararna presenterar är det Vonovias bedömning att Hemblas portfölj, som under de senaste åren haft en stark tillväxt, kommer att stabiliseras. Den historiska utvecklingen av det långsiktiga substansvärdet är därför inte lika relevant för att bedöma framtida utveckling som det har varit.

Tidigare budpremier för liknande transaktioner avseende fastighetsbolag i Europa de senaste sex åren har varit cirka 12 procent, skriver Vonovia i ett pressmeddelande.

Vonovia har också understrukit sin avsikt att behålla Hemblas befintliga utdelningspolicy att inte lämna någon utdelning till aktieägarna de närmaste åren, eftersom investeringarna i de befintliga fastigheterna ger en bra avkastning. Som en långsiktig investerare och ägare av fastigheter är det inte en del av Vonovias strategi att realisera värde genom framtida försäljningar av fastigheter för att lämna utdelning. Vonovia avser att fokusera på expansion och att göra ytterligare investeringar i Hemblas fastigheter, i enlighet med Vonovias engagemang för den svenska marknaden.

Acceptperioden för erbjudandet avslutas den 9 december 2019. Vonovia har tydliggjort att priset i erbjudandet är slutgiltigt.