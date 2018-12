Akelius har sålt för över 20 miljarder på tre år

Fortfarande kvar 6.000 bostäder i 08-området. Efter den stora försäljningen till Victoria Park summerar Fastighetsvärlden att Akelius under de senaste tre åren sålt svenska bostadsfastigheter för 20,7 miljarder kronor via sju försäljningar.

– Vi har inget ytterligare bestånd till salu just nu, men på sikt ska vi lämna ytterstadsområdena, säger vd Pål Ahlsén till Fastighetsvärlden.

Akelius äger fortfarande cirka 6.000 bostäder i Stockholmsområdet. Efter tidigare försäljningar runt om i landet är de bostäderna bolagets enda i Sverige förutom de 4.100 som finns i Malmö.

I Stockholmsområdet finns bostäderna i följande områden, avrundade siffror: 400 i Skogås, 200 vid Jakobsbergs centrum, 600 i Västerhaninge, 500 i Åkersberga, 900 i Salem, 200 i Solna, 1.000 i Täby, 800 i Tyresö och 300 i Vaxholm samt 1.200 i Stockholms stad där två tredjedelar finns inom tullarna där bolaget gjort flera köp under de senaste åren.

Akelius fastighetsbestånd, som numera finns i sex länder, är värt cirka 120–125 miljarder kronor. Den svenska andelen är numera nere på 21 procent.

– Det är högst troligt att den andelen kommer att minska ytterligare, även om vi köper mer i Stockholms innerstad. Marknaderna i utlandet ger bättre förutsättningar.

I världsmetropoler som New York, London och Paris har Akelius under de senaste åren fokuserat sitt bestånd till att ligga inom 10 kilometer från stadskärnan – och det är mot den geografiska begränsningen som Akelius siktar även i Stockholm.

När det gäller det totala fastighetsbeståndet äger Akelius fortfarande tre kommersiella fastigheter i Eskilstuna. Målet är att dessa ska säljas under 2019.

Akelius bostadsförsäljningar i Sverige de senaste tre åren: