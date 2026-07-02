MIra i Göteborg. Skiss: Sweco
Mira i Göteborg. Skiss: Sweco

Akademiska Hus säljer i Göteborg

Akademiska Hus har tecknat avtal med Chalmers Studentbostäder om försäljning av del av fastigheten Göteborg Johanneberg 31:9. Fastighetsvärdet ligger på 80 mkr.

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Fastigheten Johanneberg 31:9 ligger vid Gibraltarvallen på Campus Johanneberg i Göteborg i direkt anslutning till Chalmers tekniska högskola.

Den del av fastigheten som nu avyttras av Akademiska Hus har en yta om 2 800 kvm obebyggd mark. Detaljplanen och tillhörande exploateringsavtal tillåter uppförande av ett studentbostadskvarter med tre huskroppar som rymmer ca 90 lägenheter med plats för ca 300 studenter och forskare.

Byggrätten omfattar även ca 1 700 kvm verksamhetslokaler.

Akademiska Hus och Chalmers Studentbostäder har sedan tidigare ingått ett hyresavtal för blockuthyrning, enligt vilket Chalmers Studentbostäder ska hyra samtliga lägenheter och vissa övriga ytor när byggnaderna står färdiga.

Transaktionen sker i bolagsform med ett överenskommet fastighetsvärde om 80 mkr, vilket är 11 procent över bokfört värde.

Chalmers Studentbostäder tillträder fastigheten efter att bygglovet vunnit laga kraft.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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