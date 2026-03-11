Akademiska Hus miljardsatsar i Luleå

Campusområdet vid Luleå tekniska universitet står inför en omfattande utveckling. Totalt satsar Akademiska Hus 5,5 miljarder kronor i projektet som är bolagets största någonsin.

I projektet ingår tre nya byggnader om sammanlagt 76 500 kvadratmeter som ska uppföras i etapper fram till 2034 då hela projektet, med namnet Framtidens campus Luleå, ska vara klart att tas i drift.

– Utvecklingen av campus i Luleå är den största satsningen i Akademiska Hus historia och är nödvändig eftersom flera av de befintliga byggnaderna från 1970-talet är i dåligt skick och har nått sin byggnadstekniska livslängd. Vi ser fram emot att tillsammans med Luleå tekniska universitet skapa ett hållbart och långsiktigt utformat campus, som möter både nuvarande och framtida behov och där det finns utrymme för universitetets fortsatta utveckling, säger Caroline Arehult, vd på Akademiska Hus.

I juni 2026 startar markförberedande arbeten inför byggstarten av den första byggnaden i campussatsningen, där universitetets vibrationskänsliga utrustning ska samlas. Den omfattar 4 500 kvadratmeter och investeringen är beräknad till 400 miljoner kronor.

Senare tillkommer ytterligare två nya byggnader med plats för studiemiljöer, labb och kontor om 49 000 respektive 23 000 kvadratmeter.

Uppförandet av de tre nya byggnaderna innebär att de befintliga byggnaderna hus E, F och K demonteras. Sedan tidigare har även det befintliga D-huset demonterats. Där E-huset idag finns kommer en park anläggas som också kan fungera som möjlig expansionsyta för Luleå tekniska universitets framtida behov.

Den preliminära investeringsramen om 5,5 miljarder kronor kommer att delas upp i flera separata investeringsbeslut som kräver godkännande av både Akademiska Hus och Luleå tekniska universitets styrelser. Utvecklingen av Framtidens campus Luleå kräver också sedvanliga myndighetsbeslut såsom justering av detaljplan och bygglov för att förverkligas.