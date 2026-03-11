Visionsbild över Framtidens campus Luleå. Illustration: Tengbom

Akademiska Hus miljardsatsar i Luleå

Campusområdet vid Luleå tekniska universitet står inför en omfattande utveckling. Totalt satsar Akademiska Hus 5,5 miljarder kronor i projektet som är bolagets största någonsin.

Annons

I projektet ingår tre nya byggnader om sammanlagt 76 500 kvadratmeter som ska uppföras i etapper fram till 2034 då hela projektet, med namnet Framtidens campus Luleå, ska vara klart att tas i drift.

– Utvecklingen av campus i Luleå är den största satsningen i Akademiska Hus historia och är nödvändig eftersom flera av de befintliga byggnaderna från 1970-talet är i dåligt skick och har nått sin byggnadstekniska livslängd. Vi ser fram emot att tillsammans med Luleå tekniska universitet skapa ett hållbart och långsiktigt utformat campus, som möter både nuvarande och framtida behov och där det finns utrymme för universitetets fortsatta utveckling, säger Caroline Arehult, vd på Akademiska Hus.

I juni 2026 startar markförberedande arbeten inför byggstarten av den första byggnaden i campussatsningen, där universitetets vibrationskänsliga utrustning ska samlas.  Den omfattar 4 500 kvadratmeter och investeringen är beräknad till 400 miljoner kronor.

Visionsbild ny byggnad för vibrationskänsliga utrustning. Illustration: Tengbom

Senare tillkommer ytterligare två nya byggnader med plats för studiemiljöer, labb och kontor om 49 000 respektive 23 000 kvadratmeter.

Uppförandet av de tre nya byggnaderna innebär att de befintliga byggnaderna hus E, F och K demonteras. Sedan tidigare har även det befintliga D-huset demonterats. Där E-huset idag finns kommer en park anläggas som också kan fungera som möjlig expansionsyta för Luleå tekniska universitets framtida behov.

Den preliminära investeringsramen om 5,5 miljarder kronor kommer att delas upp i flera separata investeringsbeslut som kräver godkännande av både Akademiska Hus och Luleå tekniska universitets styrelser. Utvecklingen av Framtidens campus Luleå kräver också sedvanliga myndighetsbeslut såsom justering av detaljplan och bygglov för att förverkligas.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Experten: Kriminalvården måste öka byggtakten

”Inte särskilt många fastighetsägare som klarar den här storleken på projekt.”

Klöverns nya vd om målet att bli ledande

Siktar mot börsen.

Ica satsar med hjärtat – köper 140 000 kvm mark

Investerar i område som växer snabbt.

Lista: De 10 mest svåruthyrda kontoren i Stockholm

95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.

Nya bolaget Lagerman siktar på börsen

Vd:n berättar för FV om planerna framåt.

Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge

Två markanvisningsavtal har tecknats.

Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city

Tecknat två hyresavtal.

Fransk bistro stängt i Bibliotekstan

FV berättar om vem som öppnar istället.

Han blir ny vd på Klövern

Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.

Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

H&M hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Stenhus kontrar – höjer budet på Krona

Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.

 Tillbaka till förstasidan