Areim med bakom Mistrals satsning på 13 miljarder

Det franska AI-bolaget Mistral planerar att satsa cirka 13 miljarder i Borlänge. och det uppges endast vara början på investeringen.

Datacentret flyttar in i det tidigare pappersbruket Kvarnsveden, där Northvolt tidigare hade planer för en batterifabrik. Satsningen görs tillsammans med svenska Ecodatacenter, som ägs av Areim.

Mistral investerar 13 miljarder kronor i ett stort datacenter i Borlänge, berättar vd:n och medgrundaren Arthur Mensch för DI.

– Vi förväntar oss och vill gärna expandera vidare i Sverige. Det här är början på vår resa här och vi vill nå näringslivet i Norden, säger han.

Satsningen kan ge flera hundra nya jobb till Dalarna.

– Det här kommer att vara, om inte det största, så ett av de absolut största initiativen i Europa som utgör ett europeiskt alternativ för digital infrastruktur, säger Peter Michelson, vd Ecodatacenter till SVT.

Statsminister Ulf Kristersson reagerar mycket positivt på etableringen. I ett uttalande välkomnar han Mistral till Sverige och till Borlänge.

– I osäkra tider måste vi fördjupa det gränsöverskridande samarbetet inom EU för att stärka vår kapacitet inom nyckelteknologier som AI. I slutändan handlar detta om vår regions konkurrenskraft och teknologiska suveränitet, säger statsminister Ulf Kristersson.

Bygget av AI-superdatorn har redan påbörjats, och beräknas tas i drift 2027.

Paris-baserade Mistral har tagit fram chattboten Le Chat.

Läs mer om Areim, Ecodatacenter och Kvarnsveden i länkarna bredvid.