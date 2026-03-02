Torvinge Fastigheter ny storägare i Episurf

Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Ilija Batljan är störst ägare, med 20,7 procent av aktierna i Episurf, som nyligen stöpts om till fastighetsbolag, men där den medicintekniska verksamheten fortlever.

Det är Torvinge Fastigheter som har köpt på sig aktier i Episurf och som nu äger 7,8 procent vilket gör bolaget till näst största ägare i Episurf.

Torvinge Fastigheter är ett dotterbolag till Riverman Holding, ett bolag som ägs av familjen Åhman.