Torvinge Fastigheter ny storägare i Episurf

Åhman-bolaget Torvinge Fastigheter blir näst största ägare i Batljans Episurf.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Ilija Batljan är störst ägare, med 20,7 procent av aktierna i Episurf, som nyligen stöpts om till fastighetsbolag, men där den medicintekniska verksamheten fortlever.

Det är Torvinge Fastigheter som har köpt på sig aktier i Episurf och som nu äger 7,8 procent vilket gör bolaget till näst största ägare i Episurf.

Torvinge Fastigheter är ett dotterbolag till Riverman Holding, ett bolag som ägs av familjen Åhman.

