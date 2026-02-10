Åhléns återvänder till Skövde och Skandias Commerce

Åhléns återvänder till Skövde. Varuhuskedjan har skrivit hyresavtal med Skandia Fastigheter i Commerce efter att ha varit saknade där i sju år. Den nya butikens 2 300 kvadratmeter ger plats för ett komplett Åhléns-utbud och dörrarna slås upp under sensommaren 2026.

– Det är med glädje och stolthet vi välkomnar Åhléns tillbaka till Skövde och Commerce! Våra besökare har under flera år haft Åhléns allra högst upp på önskelistan avseende nya hyresgäster och vi är övertygade om att deras breda sortiment kommer att utgöra en stabil grund för Commerce totala erbjudande, säger Anders Strand, marknadsområdeschef för Handel Väst på Skandia Fastigheter.

Skandia Fastigheters citygalleria Commerce – strategiskt belägen vid Hertig Johans Torg – öppnade redan på 1960-talet, Här finns 32 butiker, skönhetssalonger, restauranger och ett gym som är öppet dygnet runt.

– Är mycket glad och stolt över att vi satsar och öppnar ett Åhléns-varuhus i Commerce-huset i Skövde igen. Fysiska butiker är fortsatt viktiga, för att ge kunderna möjlighet att på ett inspirerande och lättillgängligt sätt shoppa allt under ett tak. Jag ser verkligen fram emot att välkomna både nya och gamla gäster, till ett Åhléns med nytt inredningskoncept och ett brett utbud och mix av välkända varumärken inom mode, skönhet, hem och barn, säger Ayad Al-Saffar, ägare och vd Åhléns.

Ayad Al-Saffar medverkar för övrigt vid Fastighetsdagen Göteborg den 15 april.