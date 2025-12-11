AH investerar 245 mkr i life science-kluster

Akademiska Hus investerar 245 miljoner kronor i en totalrenovering av Zoologen på Medicinareberget i Göteborg. Här skapas toppmoderna labb- och kontorsmiljöer som ger möjlighet för verksamheter inom life science att etablera sig på området och få närhet till såväl centrala staden som Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs även Akademiska hus vill bygga ny stadsdel i Göteborg

Ombyggnationen innebär att Zoologen utrustas med 15 labb- och kontorslokaler mellan 100 och 900 kvm. I byggnaden från 1967 kommer också lunchcafé, mötesrum och gym att finnas. Renoveringen planeras att påbörjas i början av 2026 och vara helt färdigställd under 2027. Inflyttning sker etappvis med start hösten/vintern 2026. Totalt kommer Zoologen att ha en uthyrningsbar yta om cirka 7.200 kvm.

– Genom ombyggnationen stärker vi Medicinareberget som ett ledande life science-kluster. Det finns en efterfrågan på labblokaler på campus och med Zoologen ger vi möjlighet för bolag inom livsvetenskaper, naturvetenskap och klinisk verksamhet att utvecklas på området i samverkan med närliggande akademi och sjukhus, säger Christian Jönsson, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Zoologen blir en plats där små till mellanstora bolag kan etablera sig på campusområdet. Sedan tidigare erbjuder Akademiska Hus, tillsammans med Sahlgrenska Science Park, Health Innovation Labs med labbytor för de allra minsta bolagen. Med ombyggnationen av Zoologen ges möjlighet för bolag att kunna växa på Medicinareberget och med hjälp av andra befintliga lokaler och kommande nyproduktioner skapas ett kluster där näringsliv får rum att utvecklas.

– Med Zoologen vill vi skapa flexibilitet för framtida behov, ge plats åt nya verksamheter inom forskning och innovation, och öppna upp området så att fler kan ta del av allt som händer här. Samtidigt vill vi skapa ett hus som verkligen bjuder in – en miljö där samverkan står i centrum. Genom att bygga in öppenhet och flexibilitet från början ger vi förutsättningar för att verksamheterna här ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till samhällsnytta under lång tid framöver, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Planen är att mötesrummen i Zoologen efter ombyggnationen ska kunna nyttjas av flera aktörer så att forskare, företag och organisationer kan mötas på ett naturligt sätt. Ambitionen är också att byggnaden kommer att bidra till fler kreativa träffar för näringsliv och studenter.

Akademiska Hus har lämnat in en ansökan om planbesked till Göteborgs Stad för att undersöka möjligheten att utveckla Medicinareberget. Målet är göra området till en integrerad del av staden, synliggöra Göteborgs universitet samt ge plats för såväl bostäder som ett ledande life science-kluster där akademi och näringsliv kan mötas. Gestaltningsförslaget omfattar nya byggrätter om 240.000 kvm, där Akademiska Hus äger merparten förutom 15.000 kvm som ägs av Göteborgs Stad.